Личка объяснил, почему ему нравится игра Карраскаля

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» Мх (2:1) высказался о действиях полузащитника команды Хорхе Карраскаля.
– Хорхе Карраскаль сегодня бил пенальти. Можно сказать, что вы определились со штатным пенальтистом?
– Нет. Сегодня я даже думал, что Глади заберeт мяч как капитан, но он оставил его Карраскалю.
– Вы сказали, что не хватало мастерства. Можно его набрать на тренировках?
– На тренировках мы отрабатываем разные ситуации. Сегодня когда нужно было играть вертикально на Гладышева, мы часто играли поперeк поля, то есть гоняли самих себя. Соперник за это время успевал перестроиться, и приходилось атаковать уже позиционно. В этих ситуациях мы должны действовать лучше.
Мы иногда боимся брать ответственность на себя, когда можно протащить мяч вперeд и не спешить с передачей. Поэтому мне нравится, что Карраскаль не боится ошибаться в таких ситуациях и часто идeт вперeд.
- В этой игре махачкалинцы открыли счет в первом тайме усилиями Абакара Гаджиева. После перерыва москвичи забили дважды: отличились Хорхе Карраскаль с пенальти и Ярослав Гладышев.
- После двух матчей в группе A московское и махачкалинское «Динамо» набрали по 3 очка.