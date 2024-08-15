Личка объяснил, почему ему нравится игра Карраскаля

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» Мх (2:1) высказался о действиях полузащитника команды Хорхе Карраскаля.

– Хорхе Карраскаль сегодня бил пенальти. Можно сказать, что вы определились со штатным пенальтистом?

– Нет. Сегодня я даже думал, что Глади заберeт мяч как капитан, но он оставил его Карраскалю.

– Вы сказали, что не хватало мастерства. Можно его набрать на тренировках?

– На тренировках мы отрабатываем разные ситуации. Сегодня когда нужно было играть вертикально на Гладышева, мы часто играли поперeк поля, то есть гоняли самих себя. Соперник за это время успевал перестроиться, и приходилось атаковать уже позиционно. В этих ситуациях мы должны действовать лучше.

Мы иногда боимся брать ответственность на себя, когда можно протащить мяч вперeд и не спешить с передачей. Поэтому мне нравится, что Карраскаль не боится ошибаться в таких ситуациях и часто идeт вперeд.