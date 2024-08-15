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Личка заявил о желании бросить вызов «Зениту»

15 августа 2024, 10:13
8

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» из Махачкалы (2:1) высказался о целях на сезон.

– Можно сказать, что на Кубок в этом сезоне большая ставка, чем на чемпионат?

– Вообще нет. Я хочу, чтобы мы были в гонке как в чемпионате, так и в Кубке. Мы знаем силу «Зенита», но надо иметь ценности. Если думаешь, что «Зенит» уже выиграл, тогда ты не спортсмен. Если кто-то так думает в раздевалке, тогда надо сразу его убрать. Спортсмен хочет выиграть каждую игру, даже если против тебя стоит «Реал», – сказал Личка.

  • В прошлом сезоне «Динамо» лидировало в РПЛ перед последним туром, но проиграло «Краснодару» (0:1) в заключительном матче и чемпионский титул достался «Зениту».
  • Петербуржцы обыграли московский клуб в 4-м туре РПЛ со счетом 1:0. «Зенит» лидирует в чемпионате России с 12 очками, у «Динамо» 9 очков на счету.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Мх Динамо Зенит Личка Марцел
Комментарии (8)
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paracetamol
1723709550
Один раз бросил, и обос... обкакался!
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Цугундeр
1723736584
Марцел (Марк ,мля , Клавдий )) Ты после феноменального весеннего финиша .. хотя бы Рубикон научись переходить. Стратег сраный.
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DVOK68
1723742637
Банально,Хоботов (с)
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