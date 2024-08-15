Личка заявил о желании бросить вызов «Зениту»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Динамо» из Махачкалы (2:1) высказался о целях на сезон.

– Можно сказать, что на Кубок в этом сезоне большая ставка, чем на чемпионат?

– Вообще нет. Я хочу, чтобы мы были в гонке как в чемпионате, так и в Кубке. Мы знаем силу «Зенита», но надо иметь ценности. Если думаешь, что «Зенит» уже выиграл, тогда ты не спортсмен. Если кто-то так думает в раздевалке, тогда надо сразу его убрать. Спортсмен хочет выиграть каждую игру, даже если против тебя стоит «Реал», – сказал Личка.