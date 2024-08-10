Рэпер Дрейк помог избежать банкротства клубу Серии А

Популярный рэпер Дрейк помог «Венеции» избежать банкротства. По данным TMZ, совладелец клуба Брэд Кацуяма обратился за помощью к Мэтту Бабелю – одному из менеджеров канадского исполнителя.

Чтобы избежать банкротства «Венеции» требовалось найти 10 миллионов евро за пару недель, а потом ещe 30 миллионов в течение нескольких месяцев.

Бабель рассказал, что поговорил по этому поводу с Дрейком, а затем с Кацуямой. В итоге при содействии рэпера клубу удалось привлечь 40 миллионов долларов от различных североамериканских инвесторов.

«Венеция» по итогам прошлого сезона вышла в Серию A.

18 августа команда сыграет в 1-м туре чемпионата Италии в гостях с «Лацио». Начало в 21:45 мск.

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