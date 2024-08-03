Семак высказался о вызове Глушенкова в сборную России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:0) оценил игру голкипера петербуржцев Евгения Латышонка и необходимость вызова нападающего Максима Глушенкова в сборную России.

– Как оцените игру [голкипера] Латышонка?

– На сегодняшний день он играет достаточно уверенно, справляется со своей работой. В тех моментах, которые есть у наших ворот, он уже несколько раз выручал. Для него это новый вызов – быть всe время в игре.

– Ожидали ли вы, что у Глушенкова будет такая результативность? Как думаете, вызовут его в сборную России? Обсуждали этот вопрос с Карпиным?

– С Валерием Георгиевичем этот вопрос не обсуждали. Думаю, он сам разберется, кого вызывать. Мне кажется, никто не ожидал такой результативности [от Глушенкова], это очень хороший результат. Посмотрим, насколько результативность будет высокой дальше.

Такого старта и набранных очков, конечно, никто не ожидал. По игровым качествам все понимают, что он играет остро, имеет хороший удар. Для Максима всe складывается удачно. Если карьера растет, значит, он всe делает правильно.

В прошедшем матче Глушенков забил 3 гола и отдал 1 передачу. Всего на его счету 6 голов в нынешнем чемпионате России.

Латышонок не пропустил ни одного гола в трех матчах за «Зенит» в РПЛ.

Ранее сообщалось о разногласиях между Глушенковым и главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным. Из-за них тренер якобы не вызывает футболиста в национальную команду.

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