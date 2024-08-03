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Семак высказался о вызове Глушенкова в сборную России

3 августа 2024, 21:16
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:0) оценил игру голкипера петербуржцев Евгения Латышонка и необходимость вызова нападающего Максима Глушенкова в сборную России.

– Как оцените игру [голкипера] Латышонка?

– На сегодняшний день он играет достаточно уверенно, справляется со своей работой. В тех моментах, которые есть у наших ворот, он уже несколько раз выручал. Для него это новый вызов – быть всe время в игре.

– Ожидали ли вы, что у Глушенкова будет такая результативность? Как думаете, вызовут его в сборную России? Обсуждали этот вопрос с Карпиным?

– С Валерием Георгиевичем этот вопрос не обсуждали. Думаю, он сам разберется, кого вызывать. Мне кажется, никто не ожидал такой результативности [от Глушенкова], это очень хороший результат. Посмотрим, насколько результативность будет высокой дальше.

Такого старта и набранных очков, конечно, никто не ожидал. По игровым качествам все понимают, что он играет остро, имеет хороший удар. Для Максима всe складывается удачно. Если карьера растет, значит, он всe делает правильно.

  • В прошедшем матче Глушенков забил 3 гола и отдал 1 передачу. Всего на его счету 6 голов в нынешнем чемпионате России.
  • Латышонок не пропустил ни одного гола в трех матчах за «Зенит» в РПЛ.
  • Ранее сообщалось о разногласиях между Глушенковым и главным тренером сборной России и «Ростова» Валерием Карпиным. Из-за них тренер якобы не вызывает футболиста в национальную команду.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Латышонок Евгений Глушенков Максим Семак Сергей
Комментарии (3)
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serigoransky
1722711324
Парни, не ведитесь, как я, на всякие телеги по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сайт по фразе: «бронзовый прогноз». 11 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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ZeBolotny
1722750069
А какой смысл вызова в сборную? Чтобы играть в играх БРИКС?))
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bashnat013
1722769909
Сборная!!!!!посидели по ….ли разошлись для чего это все популизировать люди смеются над всем этим
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