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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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«Матч ТВ» решил показать еще две игры 2-го тура РПЛ

25 июля 2024, 20:05
25

Общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ» принял решение показать еще два поединка 2-го тура РПЛ.

Зрители смогут посмотреть на федеральном канале матчи «Факел»«Акрон» (27 июля в 20:00 по мск) и «Оренбург»«Ахмат» (28 июля в 17:30 по мск.). Ранее было запланировано, что канал покажет только московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом».

  • Второй тур РПЛ стартует в пятницу, 26 июля 2024 года, и продлится три дня.
  • После 1-го тура российского первенства лидирует «Зенит».
  • В следующем туре петербуржцы сыграют с «Рубином».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Акрон Оренбург Ахмат
Комментарии (25)
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Romio-xxx
1721927736
Спасибо мля,смилостивились перед людьми,мать вашу!!!!
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oyabun
1721928344
Ну эти две игры конечно же ждут миллионы преданных болельщиков со всей России!
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AZ
1721928372
два матча бездарей... смотрите сами
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Freyd
1721928415
Все матчи должны быть показаны на "общедоступном" канале
Ответить
russkiisergei
1721929051
неужели есть реально такие овощи, которые платят, чтобы посмотреть унылое гавно под названием РПЛ????
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...короче
1721931062
...главное - увеличить раза в три время на полит.ток-шоу, нахер тот футбол на спортивном канале...
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Axe111
1721933549
генича и шнякина ещё воткнуть в кастеры,канал говна
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VVM1964
1721939932
Факел - Акрон ? - смешно...
Ответить
Владимир-Родионов-yandex
1721987764
Платный футбол, чего одурели, кормить этих уродов газовских,не ужели ещё такие есть
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James--google
1722003403
Неужто матч ТВ решился наконец показать немножко футбола? Во время ЧЕ они вообще все испортили, показывая только никому не нужные игры БРИКС или заменяя футбол пустой трепотней в студии, да ещё тупой, навязчивой и бесконечной рекламой!ещё немного так продолжтся- попытаюсь исключить этот канал вообще!
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