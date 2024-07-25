«Матч ТВ» решил показать еще две игры 2-го тура РПЛ

Общедоступный федеральный телеканал «Матч ТВ» принял решение показать еще два поединка 2-го тура РПЛ.

Зрители смогут посмотреть на федеральном канале матчи «Факел» – «Акрон» (27 июля в 20:00 по мск) и «Оренбург» – «Ахмат» (28 июля в 17:30 по мск.). Ранее было запланировано, что канал покажет только московское дерби между «Динамо» и «Локомотивом».

Второй тур РПЛ стартует в пятницу, 26 июля 2024 года, и продлится три дня.

После 1-го тура российского первенства лидирует «Зенит».

В следующем туре петербуржцы сыграют с «Рубином».

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