Лига чемпионов. «Динамо» Минск в гостях уступило «Лудогорцу» (0:2)

Минское «Динамо» проиграло болгарскому «Лудогорцу» в 1-м матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Хозяева сняли все вопросы о победителе еще в первом тайме. Точными ударами отметились ганский нападающий Бернард Текпетей и болгарский хавбек Тодор Неделев. Во второй половине встречи болгарскому коллективу удалось сдержать атаки минского клуба и довести дело до победы.

Лига чемпионов. 2-й раунд. 1-й матч

Лудогорец (Болгария) – Динамо Минск (Беларусь) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Текпетей, 9; 2:0 – Неделев, 45+1;

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