Левандовского обвинили в покупке двух дипломов о высшем образовании

Форвард «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски стал фигурантом скандала.

Его обвинили в покупке двух дипломов о высшем образовании, полученных в частном университете Лодзи.

В 2018 году футболисту вручили диплом магистра, до этого он был удостоен степени бакалавра.

Обман вскрылся в ходе расследования польских правоохранителей. В частности, они допросили преподавателя по социологии Барбару Мрозиньскую.

Она сообщила, что Левандовски якобы сдал у нее два экзамена, даже не прибыв на них.

«Левандовски купил диплом частного университета в Лодзи. Пишу это с полной ответственностью, потому что он «сдал» со мной два экзамена. Я узнала обо всем во время слушания в качестве свидетеля по этому отвратительному делу», – написала Мрозиньска в соцсетях после допроса.

При этом нападающий «Барсы» не говорил публично о завершении обучения в Лодзи, понимая, что его могут заподозрить в неправомерных действиях.