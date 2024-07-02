Расписание матчей Евро-2024, 2 июля

Во вторник, 2 июля, на Евро-2024 состоятся два матча.

Сначала в матче 1/8 финала встретятся Румыния и Нидерланды. Игру примет стадион «Альянц Арена» в Мюнхене (вместимость – 75000 зрителей). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Затем встретятся в рамках той же стадии Австрия и Турция. Игра состоится в Лейпциге на «Ред Булл Арене» (вместимость – 47069 человек). Матч начнется в 22:00 мск.

Расписание Евро-2024 на 2 июля

Румыния – Нидерланды: начало – 19:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Австрия – Турция: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»