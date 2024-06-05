Компенсация за Мареску вошла в топ-5 самых дорогих в истории футбола

«Челси» заплатил «Лестеру» за тренера Энцо Мареску 10 миллионов фунтов.
Эта компенсация вошла в топ-5 самых дорогих в истории футбола.
Больше клубы платили только за Юлиана Нагельсмана, Грэма Поттера, Андре Виллаша-Боаша и Венсана Компани.
Полностью рейтинг выглядит так:
- Юлиан Нагельсман – из «Лейпцига» в «Баварию» за 25 млн евро (21,7 млн фунтов);
- Грэм Поттер – из «Брайтона» в «Челси» за 21,5 млн фунтов;
- Андре Виллаш-Боаш – из «Порту» в «Челси» за 15 млн евро (13,2 млн фунтов);
- Венсан Компани – из «Бернли» в «Баварию» за 12 млн евро (10,22 млн фунтов);
- Энцо Мареска – из «Лестера» в «Челси» за 10 млн фунтов;
- Арне Слот – из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» за 11 млн евро (9,42 млн фунтов);
- Брендан Роджерс – из «Селтика» в «Лестер» за 8,8 млн фунтов;
- Рубен Аморим – из «Браги» в «Спортинг» за 10 млн евро (8,4 млн фунтов);
- Жозе Моуринью – из «Интера» в «Реал» за 8 млн евро (6,9 млн фунтов);
- Жозе Моуринью – из «Порту» в «Челси» за 7,8 млн евро (5,2 млн фунтов).