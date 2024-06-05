Компенсация за Мареску вошла в топ-5 самых дорогих в истории футбола

«Челси» заплатил «Лестеру» за тренера Энцо Мареску 10 миллионов фунтов.

Эта компенсация вошла в топ-5 самых дорогих в истории футбола.

Больше клубы платили только за Юлиана Нагельсмана, Грэма Поттера, Андре Виллаша-Боаша и Венсана Компани.

Полностью рейтинг выглядит так: