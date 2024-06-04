Товарищеские матчи. Португалия без Роналду победила Финляндию (4:2) и другие результаты

Во вторник, 4 июня, состоялись несколько товарищеских матчей с участием европейских сборных.

Словения, Швейцария, Австрия и Португалия выиграли у Армении, Эстонии, Сербии и Финляндии соответственно.

Товарищеские матчи

Словения – Армения – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Млакар, 11; 1:1 – Ароян, 56; 2:1 – Иличич, 63.

Швейцария – Эстония – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Цубер, 20; 2:0 – Амдуни, 47; 3:0 – Эльведи, 63; 4:0 – Шакири (с пенальти), 70.

Австрия – Сербия – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Виммер, 10; 2:0 – Баумгартнер, 13; 2:1 – Павлович, 35.

Португалия – Финляндия – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Диаш, 17; 2:0 – Жота (с пенальти), 45+4; 3:0 – Фернандеш, 55; 3:1 – Пукки, 73; 3:2 – Пукки, 77; 4:2 – Фернандеш, 84.