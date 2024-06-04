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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швейцария - Эстония
Швейцария - Эстония: обзор матча 04 июня 2024
Швейцария
04.06.2024, вторник, 21:15
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Эстония
20'
С. Цубер
47'
З. Амдуни
63'
Н. Эльведи
70'
Д. Шакири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Эстония
86'
Замена
К. Палумец
️️️️
М. Поом
81'
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Миллер
81'
Замена
А. Тамм
️️️️
К. Хуссар
Замена
М. Эбишер
️️️️
Г. Джака
74'
73'
Замена
Х. Аниер
️️️️
М. Лепик
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Шакири
70'
67'
Желтая карточка
М. Поом
ГОЛ! 3:0!
Н. Эльведи
63'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Д. Ндой
61'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
С. Видмер
61'
61'
Замена
Р. Роберт Шеин
️️️️
М. Айнсалу
ГОЛ! 2:0!
З. Амдуни
Пас отдал
Р. Варгас
47'
Замена
Р. Варгас
️️️️
С. Цубер
46'
Замена
З. Амдуни
️️️️
К. Дуа
46'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Р. Фройлер
46'
ГОЛ! 1:0!
С. Цубер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
22
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
10
Гранит Джака
(К)
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
23
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
3
Максим Паскочи
(К)
ЦЗ
19
Кристо Хуссар
ПЗ
24
Мартин Веткал
ОП
20
Маркус Поом
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
17
Мартин Миллер
ЦП
6
Расмус Пеетсон
ЦП
11
Марк-Андерс Лепик
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Швейцария
12
Паскаль Лорец
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
22
Фабиан Ридер
ЦП
15
Филип Угринич
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
20
Эдгар Тур
ПЗ
8
Данил Кураксин
ЛВ
7
Роби Саарма
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Кевор Палумец
ЦП
5
Рокко Роберт Шеин
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
8
Хенри Аниер
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
21
Алекс Тамм
ЦФ
4-1-3-2
12
Мвого
22
Шер
4
Эльведи
5
Аканджи
3
Видмер
10
Джака
14
Цубер
9
Дуа
8
Фройлер
11
Ндой
23
Шакири
4-1-4-1
12
Игонен
19
Хуссар
3
Пикк
3
Паскочи
2
Кууск
24
Веткал
11
Айнсалу
17
Миллер
6
Пеетсон
20
Поом
11
Лепик
3
Видмер
2
Стержиу
2
Стержиу
3
Видмер
11
Ндой
22
Ридер
22
Ридер
11
Ндой
10
Джака
20
Эбишер
20
Эбишер
10
Джака
8
Фройлер
6
Сьерро
6
Сьерро
8
Фройлер
14
Цубер
17
Варгас
17
Варгас
14
Цубер
9
Дуа
10
Амдуни
10
Амдуни
9
Дуа
17
Миллер
14
Васильев
14
Васильев
17
Миллер
20
Поом
10
Палумец
10
Палумец
20
Поом
11
Айнсалу
5
Шеин
5
Шеин
11
Айнсалу
11
Лепик
8
Аниер
8
Аниер
11
Лепик
19
Хуссар
21
Тамм
21
Тамм
19
Хуссар
Остались в запасе
Швейцария
Эстония
12
Паскаль Лорец
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
15
Филип Угринич
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
1
Карл Хейн
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
20
Эдгар Тур
ПЗ
7
Роби Саарма
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
12
Паскаль Лорец
ВР
21
Марвин Келлер
ВР
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
15
Филип Угринич
ЦП
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
19
Михаэль Лиландер
ЦЗ
20
Эдгар Тур
ПЗ
7
Роби Саарма
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
8
Данил Кураксин
ЛВ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Швейцария - Эстония
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
4
9
Офсайды
1
2
Количество передач
706
317
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
Стадион:
Свисспауэр Арена
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