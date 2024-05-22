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    • Команда с россиянином в составе никогда не проигрывала в финале еврокубков – сегодня «Аталанта» с Миранчуком встретится с непобедимым «Байером»

    Команда с россиянином в составе никогда не проигрывала в финале еврокубков – сегодня «Аталанта» с Миранчуком встретится с непобедимым «Байером»

    «Аталанта» и «Байер» сегодня определят победителя Лиги Европы-2023/24.

    За «Аталанту» может сыграть полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

    Ранее команда с россиянином в составе никогда не проигрывала в финале еврокубков.

    • Дмитрий Аленичев («Порту») – победы в финалах Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004;
    • Александр Кержаков («Севилья») – победа в Кубке УЕФА-2007;
    • Денис Черышев («Севилья») – победа в Лиге Европы-2014;
    • ЦСКА и «Зенит» с россиянами в составе выиграли Кубок УЕФА 2005 и 2008 годов соответственно.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    momwig_
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