Команда с россиянином в составе никогда не проигрывала в финале еврокубков – сегодня «Аталанта» с Миранчуком встретится с непобедимым «Байером»

«Аталанта» и «Байер» сегодня определят победителя Лиги Европы-2023/24.

Финал пройдет в Дублине.

Начало матча – в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

За «Аталанту» может сыграть полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Ранее команда с россиянином в составе никогда не проигрывала в финале еврокубков.