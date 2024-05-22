Команда с россиянином в составе никогда не проигрывала в финале еврокубков – сегодня «Аталанта» с Миранчуком встретится с непобедимым «Байером»

«Аталанта» и «Байер» сегодня определят победителя Лиги Европы-2023/24.
- Финал пройдет в Дублине.
- Начало матча – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
За «Аталанту» может сыграть полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
Ранее команда с россиянином в составе никогда не проигрывала в финале еврокубков.
- Дмитрий Аленичев («Порту») – победы в финалах Кубка УЕФА-2003 и Лиги чемпионов-2004;
- Александр Кержаков («Севилья») – победа в Кубке УЕФА-2007;
- Денис Черышев («Севилья») – победа в Лиге Европы-2014;
- ЦСКА и «Зенит» с россиянами в составе выиграли Кубок УЕФА 2005 и 2008 годов соответственно.