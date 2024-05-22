В среду, 22 мая, «Аталанта» сыграет с леверкузенским «Байером» в финале Лиги Европы. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

«Аталанта»

Подопечные Гасперини в последних пяти матчах выиграли четыре встречи, и проиграли в одном поединке. Команда наколотила 18 голов и пропустила семь мячей. «Аталанта» в предыдущем матче обыграла «Лечче» со счетом 2:0.

«Байер»

Леверкузенцы в последних пяти матчах выиграли четыре встречи и в одной игре сыграли вничью. Команда наколотила 27 голов и пропустила восемь мячей. В предыдущем матче подопечные Хаби Алонсо обыграли «Аугсбург» со счетом 2:1.

Прогноз на матч «Аталанта» – «Байер»

Команды играли друг с другом в Лиге Европы УЕФА, те две встречи выиграла «Аталанта». В предстоящем матче, впрочем, поставим на «Байер» – леверкузенцы не проигрывают на протяжении всего сезона и вряд ли прервут серию в матче с итальянцами. Наш прогноз – победа «Байера» (1.85).