Известны 7 участников основного раунда Лиги Европы-2024/25

По итогам прошеших туров национальных чемпионатов определились еще пять команд, которые гарантированно сыграют в лиговом этапе Лиги Европы следующего сезона. К «Ницце» и «Атлетику» добавились «Тоттенхэм», «Реал Сосьедад», «Лион», АЗ и «Порту».

Франкфуртский «Айнтрахт» и «Рома» также гарантировали себе как минимум попадание в основной раунд ЛЕ, но еще сохраняют шансы попасть в Лигу чемпионов. Их шансы зависят от результатов финалов нынешних розыгрышей ЛЧ и ЛЕ, а у римлян еще и от итогового положения «Аталанты» в Серии A.