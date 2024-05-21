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    Известны 7 участников основного раунда Лиги Европы-2024/25

    По итогам прошеших туров национальных чемпионатов определились еще пять команд, которые гарантированно сыграют в лиговом этапе Лиги Европы следующего сезона. К «Ницце» и «Атлетику» добавились «Тоттенхэм», «Реал Сосьедад», «Лион», АЗ и «Порту».

    Франкфуртский «Айнтрахт» и «Рома» также гарантировали себе как минимум попадание в основной раунд ЛЕ, но еще сохраняют шансы попасть в Лигу чемпионов. Их шансы зависят от результатов финалов нынешних розыгрышей ЛЧ и ЛЕ, а у римлян еще и от итогового положения «Аталанты» в Серии A.

    • Лиговый этап ЛЕ сменит со следующего сезона групповой этап.
    • В нем выступит 36 команд.
    • Напрямую в лиговый этап ЛЕ попадет еще по 1 команде из Англии («Челси» или «МЮ»), Германии («Кайзерслаутерн» или «Хоффенхайм») и Италии («Лацио» или «Фиорентина»), а также победитель Лиги конференций («Фиорентина» или «Олимпиакос»).
    • В случае перераспределения мест, в зависимости от итогов финалов еврокубков, шансы попасть в основную стадию следующей Лиги Европы остаются у обладателя Кубка Бельгии и шотландского «Хартса».
    • 23 путевки в лиговом этапе ЛЕ-2024/25 будут распределены в зависимости от итогов квалификации следующих ЛЧ и ЛЕ.

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    Источник: «Бомбардир»

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