Ван Перси впервые стал главным тренером клуба

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси стал главным тренером «Херенвена». Клуб заключил с ним двухлетний контракт. Ван Перси будет представлен в новой должности 21 мая.

40-летний ван Перси впервые будет работать главным тренером. До этого он несколько лет был ассистентом и наставником юношеских команд в «Фейеноорде».