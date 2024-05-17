Ван Перси впервые стал главным тренером клуба

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси стал главным тренером «Херенвена». Клуб заключил с ним двухлетний контракт. Ван Перси будет представлен в новой должности 21 мая.
40-летний ван Перси впервые будет работать главным тренером. До этого он несколько лет был ассистентом и наставником юношеских команд в «Фейеноорде».
- В ходе игровой карьеры ван Перси выступал за «Фейеноорд», «Арсенал», «МЮ» и «Фенербахче».
- «Херенвен» за тур до окончания турнира в Эредивизие занимает 10-е место с 37 очками.