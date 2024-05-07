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    «Спортинг» стал 17-м участником лигового этапа ЛЧ-2024/25

    Лиссабонский «Спортинг», завоевавший титул чемпиона Португалии, получил прямую путевку в лиговый этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Он стал 17-м клубом, который выиграл это право.

    В прошедший уикенд место на этой стадии турнира также завоевала испанская «Жирона».

    Ранее в лиговый этап следующей ЛЧ вышли «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «ПСЖ», ПСВ и «Фейеноорд».

    • Лиговый этап ЛЧ сменит со следующего сезона групповой этап.
    • В нем выступит 36 команд.
    • В розыгрышах национальных чемпионатов путевки в турнир получат еще 3 команды из Италии, 2 – из Франции, по 1 – из Англии, Испании, Бельгии, Шотландии и Австрии. По 1 дополнительному месту будет разыграно по итогам текущих плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, а еще 7 – через квалификацию.

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    Источник: «Бомбардир»

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