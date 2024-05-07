«Спортинг» стал 17-м участником лигового этапа ЛЧ-2024/25

Лиссабонский «Спортинг», завоевавший титул чемпиона Португалии, получил прямую путевку в лиговый этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов. Он стал 17-м клубом, который выиграл это право.

В прошедший уикенд место на этой стадии турнира также завоевала испанская «Жирона».

Ранее в лиговый этап следующей ЛЧ вышли «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона», «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Интер», «Милан», «ПСЖ», ПСВ и «Фейеноорд».