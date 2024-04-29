Рахимов высказался об упущенной победе «Рубина» над «Уралом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подвел итоги матча 26-го тура РПЛ против «Урала».
- Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.
- Казанцы упустили победу, пропустив на 86-й минуте.
- «Рубин» после 26 туров занимает 9-е место в таблице лиги, «Урал» – 15-е.
– Довольны ли вы результатом?
– Не доволен. Это нормально, когда ты пропускаешь в конце. Я видел сейчас лица игроков, они были расстроены.
Я бы обратил внимание на то, что мы не реализовали стопроцентные моменты. Когда ты должен забить второй мяч и не забиваешь, то любая ошибка может привести к тому, что ты пропустишь.
Мы должны были реализовывать свои моменты, у нас не было завершающего удара. Такие соперники как «Урал» вдвойне опасны. Обидно, что потеряли очки. Но в целом по игре выглядели достаточно позитивно.
Источник: «Матч ТВ»