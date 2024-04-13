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    РПЛ. «Балтика» забила «Ахмату» 7 мячей в Грозном

    «Ахмат» разгромно проиграл на своем поле «Балтике» в матче 24-го тура РПЛ – 1:7. Гости забили 5 мячей в первом тайме. Бразильский форвард Алекс Фернандес оформил хет-трик.

    Грозненский клуб потерпел четвертое поражение подряд в турнире и второе под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева.

    «Балтика» вышла на 13-е место в РПЛ с 20 очками. Позади «Ахмат» и «Урал», которые набрали столько же очков, но екатеринбуржцы провели на матч меньше. Турнирную таблицу замыкает «Сочи» с 18 баллами.

    Россия. РПЛ. 24-й тур.

    Ахмат (Грозный) – Балтика (Калининград) – 1:7 (0:5)

    Голы: 0:1 – Энрикес, 4; 0:2 – Фернандес, 8; 0:3 – Ковалев, 11; 0:4 – Лисакович, 34; 0:5 – Фернандес, 41; 1:5 – Ковачев, 76; 1:6 – Фернандес, 84; 1:7 – Кузьмин, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (24)
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    Алексей З
    1713023876
    Бои местного значения. Думаю Рамзан не позволит Ахмату вылететь , даже если будут 15-ми.
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    k611
    1713024142
    Неожиданно...
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    MaxRnD
    1713024311
    Создаётся такое впечатление, что Адиев сразу не нашёл общего языка с игроками, ибо как ещё в Грозном можно 7 пропустить ?
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    Al Nikki
    1713024430
    Это как...
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    BAIv
    1713024626
    Балтику прорвало, им лучше эти голы на три игры растянуть было.
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    Toomans
    1713024740
    А того карусель крутил...это как вообще такое?Я таки вообще не могу вспомнить, что кто-то Ахмату 7 отгружал когда-либо..)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713024830
    7 -1 что-то знакомое)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1713024865
    Тут дела ещё хуже чем у Спартака
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    DOCTOR PENALTY
    1713024988
    В Центре принятия футбольных решений "Балтика Калининград" принято решение: "Уволить Адиева с поста гл. тренера Ахмата". )
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    rash1959
    1713025311
    акадэмик наплевал на ахметов
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