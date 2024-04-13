РПЛ. «Балтика» забила «Ахмату» 7 мячей в Грозном

«Ахмат» разгромно проиграл на своем поле «Балтике» в матче 24-го тура РПЛ – 1:7. Гости забили 5 мячей в первом тайме. Бразильский форвард Алекс Фернандес оформил хет-трик.

Грозненский клуб потерпел четвертое поражение подряд в турнире и второе под руководством нового главного тренера Магомеда Адиева.

«Балтика» вышла на 13-е место в РПЛ с 20 очками. Позади «Ахмат» и «Урал», которые набрали столько же очков, но екатеринбуржцы провели на матч меньше. Турнирную таблицу замыкает «Сочи» с 18 баллами.

Россия. РПЛ. 24-й тур.

Ахмат (Грозный) – Балтика (Калининград) – 1:7 (0:5)

Голы: 0:1 – Энрикес, 4; 0:2 – Фернандес, 8; 0:3 – Ковалев, 11; 0:4 – Лисакович, 34; 0:5 – Фернандес, 41; 1:5 – Ковачев, 76; 1:6 – Фернандес, 84; 1:7 – Кузьмин, 89.

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