Адиев прокомментировал 1:7 «Ахмата» от «Балтики»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев отреагировал на поражение от «Балтики» (1:7) в 24-м туре РПЛ.

– Конечно, мы сегодня неважно действовали структурно. Очень много единоборств проигрывали, а те детали, которые должны были сделать по игре, у нас не получились. Конечно же, не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но думаю, немного и удача была не на нашей стороне. Конечно, мы должны были использовать отскоки и подходы, которые у нас были, но соперник пятью или шестью ударами все пять голов в первом тайме забил.

– Чем обусловлено такое количество индивидуальных ошибок?

– Есть ряд причин, в первую очередь это внутренние дела команды, в которых мне надо разобраться. Я на сегодняшний день не хотел бы их на всеобщее обозрение выставлять.

Об удовлетворенности моментами тяжело говорить. После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день. Те футболисты, которые выходили или оставались на поле, – их надо было посмотреть в деле и уже по ходу правильно оценивать их. Должно быть у тренерского штаба понимание, можем мы в предстоящих играх рассчитывать на этих людей или нет. И если можем, то в каком амплуа и в каких схемах.