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    Адиев прокомментировал 1:7 «Ахмата» от «Балтики»

    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев отреагировал на поражение от «Балтики» (1:7) в 24-м туре РПЛ.

    – Конечно, мы сегодня неважно действовали структурно. Очень много единоборств проигрывали, а те детали, которые должны были сделать по игре, у нас не получились. Конечно же, не снимаю с себя ответственности как с главного тренера, но думаю, немного и удача была не на нашей стороне. Конечно, мы должны были использовать отскоки и подходы, которые у нас были, но соперник пятью или шестью ударами все пять голов в первом тайме забил.

    – Чем обусловлено такое количество индивидуальных ошибок?

    – Есть ряд причин, в первую очередь это внутренние дела команды, в которых мне надо разобраться. Я на сегодняшний день не хотел бы их на всеобщее обозрение выставлять.

    Об удовлетворенности моментами тяжело говорить. После первого тайма, понимая, что игра проиграна, я смотрел в завтрашний день. Те футболисты, которые выходили или оставались на поле, – их надо было посмотреть в деле и уже по ходу правильно оценивать их. Должно быть у тренерского штаба понимание, можем мы в предстоящих играх рассчитывать на этих людей или нет. И если можем, то в каком амплуа и в каких схемах.

    • Адиев возглавил «Ахмат» на прошлой неделе.
    • Грозненцы идут в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Впереди у «Ахмата» гостевой матч с ЦСКА (20 апреля).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2024 19:16
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    Комментарии (6)
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    vvv123
    1713025255
    Такому тренеру сб. Казахстана только в спортшколе работать, да и то в слабенькой!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713025344
    Не разобравшись влез на тренерский мостик)) пострел
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    DOCTOR PENALTY
    1713025527
    Нихера себе, заглянул в завтрашний день. )
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    AZ
    1713031463
    Отличный тренер! ахахах
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