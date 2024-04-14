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    Семин прокомментировал 1:7 «Ахмата» от «Балтики»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил исход матча 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Балтикой» (1:7).

    «Чудес не бывает. Не бывает такого, что пришел новый тренер и сразу все поменялось. Подготовка была предыдущих тренеров, которые провели с командой большие тренировочные сборы.

    Не знаю, сможет ли Магомед Адиев исправить ситуацию. «Балтика» очень хорошо играет в последних матчах. Они в хорошей физической форме, предыдущие матчи они играли уверенно, а «Ахмат» играл слабо», – сказал Семин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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