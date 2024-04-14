Семин прокомментировал 1:7 «Ахмата» от «Балтики»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил исход матча 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Балтикой» (1:7).
- Хет-трик оформил зимний новичок калининградцев Алекс Фернандес.
- «Балтика» покинула зону вылета.
- «Ахмат» идет в зоне переходных матчей.
«Чудес не бывает. Не бывает такого, что пришел новый тренер и сразу все поменялось. Подготовка была предыдущих тренеров, которые провели с командой большие тренировочные сборы.
Не знаю, сможет ли Магомед Адиев исправить ситуацию. «Балтика» очень хорошо играет в последних матчах. Они в хорошей физической форме, предыдущие матчи они играли уверенно, а «Ахмат» играл слабо», – сказал Семин.