Семин прокомментировал 1:7 «Ахмата» от «Балтики»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил исход матча 24-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Балтикой» (1:7).

Хет-трик оформил зимний новичок калининградцев Алекс Фернандес.

«Балтика» покинула зону вылета.

«Ахмат» идет в зоне переходных матчей.

«Чудес не бывает. Не бывает такого, что пришел новый тренер и сразу все поменялось. Подготовка была предыдущих тренеров, которые провели с командой большие тренировочные сборы.

Не знаю, сможет ли Магомед Адиев исправить ситуацию. «Балтика» очень хорошо играет в последних матчах. Они в хорошей физической форме, предыдущие матчи они играли уверенно, а «Ахмат» играл слабо», – сказал Семин.