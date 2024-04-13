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    Игнашевич прокомментировал 7:1 «Балтики» против «Ахмата»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил матч 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (7:1).

    • Хет-трик оформил зимний новичок Алекс Фернандес.

    – В первую очередь, хочу пожелать сил и терпения тренеру «Ахмата» Магомеду Адиеву, который только возглавил команду. Пожелать терпения клубу, выхода с честью из этой непростой ситуации.

    Что касается нашей команды, то могу только комплименты сделать нашим ребятам по ходу первого тайма и второго тайма. Была одна команда, которая знала, что делать в атаке и обороне. Мы рады, что ребята реализуют свой потенциал.

    Алекс Фернандес сегодня удивил многих. Как нашли в межсезонье этого игрока?

    – Вопрос адаптации к чемпионату никто не отменял, он приехал из Болгарии. При всем уважении наш чемпионат чуть выше уровнем. Время на адаптацию нужно. Наша селекционная служба сработала зимой великолепно. Ребята сейчас адаптировались и смогут показать на все, что способны.

    – Сегодняшняя игра образцовая для команды?

    – Если отталкиваться от счета, то конечно да. У нас непростая ситуация в турнирной таблице, сейчас мы думаем о матче с ЦСКА. В то же время понимаем, что следующий домашний матч с «Крыльями». Тоже один из оставшихся финалов.

    • «Балтика» покинула зону вылета.
    • Для Игнашевича это дебютный тренерский сезон в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2024 19:53
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    Комментарии (3)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713028307
    Поставить тренером Адиева это ошибка
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713028326
    Балтику с победой
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    Plyash
    1713040555
    Серёжа,продолжай и у тебя всё получится!!!
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