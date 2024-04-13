Игнашевич прокомментировал 7:1 «Балтики» против «Ахмата»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич оценил матч 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (7:1).

Хет-трик оформил зимний новичок Алекс Фернандес.

– В первую очередь, хочу пожелать сил и терпения тренеру «Ахмата» Магомеду Адиеву, который только возглавил команду. Пожелать терпения клубу, выхода с честью из этой непростой ситуации.

Что касается нашей команды, то могу только комплименты сделать нашим ребятам по ходу первого тайма и второго тайма. Была одна команда, которая знала, что делать в атаке и обороне. Мы рады, что ребята реализуют свой потенциал.

– Алекс Фернандес сегодня удивил многих. Как нашли в межсезонье этого игрока?

– Вопрос адаптации к чемпионату никто не отменял, он приехал из Болгарии. При всем уважении наш чемпионат чуть выше уровнем. Время на адаптацию нужно. Наша селекционная служба сработала зимой великолепно. Ребята сейчас адаптировались и смогут показать на все, что способны.

– Сегодняшняя игра образцовая для команды?

– Если отталкиваться от счета, то конечно да. У нас непростая ситуация в турнирной таблице, сейчас мы думаем о матче с ЦСКА. В то же время понимаем, что следующий домашний матч с «Крыльями». Тоже один из оставшихся финалов.