Аршавин сделал предложение РФС

Андрей Аршавин инициировал проведение выставочного матча легенд.

Сыграть друг с другом могут ветераны сборных России и Белоруссии.

«Думаем над идеей проведения матча легенд сборных России и Белоруссии в Минске. Ее, кстати, предложил несколько дней назад Андрей Аршавин.

В том поколении белорусской сборной много ребят, выступавших на хорошем европейском уровне. Это и Александр Глеб, и Виталий Кутузов, Юрий Жевнов, Сергей Гуренко, Мирослав Ромащенко, Виталий Калачев, Сергей Корниленко и многие другие.

Такое противостояние может вызвать большой ажиотаж», – сказал руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.