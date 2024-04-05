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    Аршавин сделал предложение РФС

    Андрей Аршавин инициировал проведение выставочного матча легенд.

    Сыграть друг с другом могут ветераны сборных России и Белоруссии.

    «Думаем над идеей проведения матча легенд сборных России и Белоруссии в Минске. Ее, кстати, предложил несколько дней назад Андрей Аршавин.

    В том поколении белорусской сборной много ребят, выступавших на хорошем европейском уровне. Это и Александр Глеб, и Виталий Кутузов, Юрий Жевнов, Сергей Гуренко, Мирослав Ромащенко, Виталий Калачев, Сергей Корниленко и многие другие.

    Такое противостояние может вызвать большой ажиотаж», – сказал руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

    • 7 июня проведут товарищеский матч национальные сборные России и Белоруссии.
    • Аршавин входит в состав правления «Зенита».

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    Источник: ТАСС

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    05.04.2024 19:21
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    Комментарии (4)
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    alex1951
    1712338043
    Шава,все ОК,но ты забыл еще Алейникова ,со времен Лобановского....
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    СПОРТ 21 века
    1712356766
    Тимофей Калачёв из Ростова. Он ведь тоже с белорусским паспортом...чем не легенда
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