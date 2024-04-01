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    • Стали известны судьи первого матча «Спартака» и «Зенита» в Кубке России

    Стали известны судьи первого матча «Спартака» и «Зенита» в Кубке России

    РФС опубликовал список назначенных арбитров и инспекторы на матчи Кубка России, которые пройдут на этой неделе. Главным судьей встречи «Спартак» – «Зенит» будет Сергей Карасев.

    Путь РПЛ

    1/2 финала. Первые матчи

    3 апреля (среда)

    «Балтика» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.

    Путь регионов

    1/4 финала. 2-й этап

    2 апреля (вторник)

    «СКА-Хабаровск» – «Динамо»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Артeм Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

    «Химки» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Зуев.

    3 апреля (среда)

    «Урал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

    4 апреля (четверг)

    «Ахмат» – «Оренбург»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Владимир Москалeв; инспектор – Андрей Бутенко.

    • Команды, которые выступают в Пути РПЛ, проведут вторые матчи 16-18 апреля.
    • В эти же сроки состоятся игры 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    01.04.2024 12:27
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    Комментарии (15)
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    СпорЦмен
    1711964506
    Надеюсь Семак не обосрется и сыграет в атакующий футбол. Должны размазать срам! Да так, чтобы болельщики срама ныли в истерике. :)))
    Ответить
    Plyash
    1711964671
    -Рефери,они же правоохранители на поле -О,господи - судья,как много в этом слове... Желаю Вам работать на поле честно и непредвзято,и тогда богиня правосудия Фемида будет благосклонна и добра к Вашему судейству.Всем нам удачи.
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    Цугундeр
    1711968001
    Карась не дремлет . Место по любому прикормленное .
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    NewLife
    1711968377
    Опять Кукурась. За@бали.
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    ySS
    1711972654
    Крайний тур отсудили без грандиозных скандалов. Надеюсь и в кубке всё будет достойно, тем более первые матчи только могут стать решающими.
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    subbotaspartak
    1711975136
    VAR – Павел Кукуян... На то и щука, чтобы карась не дремал
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    Красногвардейчик
    1711998394
    Во Карасю задача.....с одной стороны на зарплате у газпрома, но и Спартаку часто подсуживал
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