Стали известны судьи первого матча «Спартака» и «Зенита» в Кубке России

РФС опубликовал список назначенных арбитров и инспекторы на матчи Кубка России, которые пройдут на этой неделе. Главным судьей встречи «Спартак» – «Зенит» будет Сергей Карасев.

Путь РПЛ

1/2 финала. Первые матчи

3 апреля (среда)

«Балтика» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.

Путь регионов

1/4 финала. 2-й этап

2 апреля (вторник)

«СКА-Хабаровск» – «Динамо»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Артeм Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Ерeмин; инспектор – Сергей Зуев.

3 апреля (среда)

«Урал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

4 апреля (четверг)

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Владимир Москалeв; инспектор – Андрей Бутенко.