Тарханов сделал прогноз на матч Россия – Сербия

Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов», «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Сербия.

«Уверен, что будет отличный матч с Сербией. У них сильная сборная, но уверен, что наши проявят себя. На эту игру выйдут лучшие, увидим основной костяк команды. У нас есть Миранчуки, Головин, Захарян. Молодых талантливых игроков тоже хватает. Наша сборная победит в матче с Сербией», – сказал Тарханов.