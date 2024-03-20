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    Тарханов сделал прогноз на матч Россия – Сербия

    Бывший тренер ЦСКА, «Крыльев Советов», «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Сербия.

    «Уверен, что будет отличный матч с Сербией. У них сильная сборная, но уверен, что наши проявят себя. На эту игру выйдут лучшие, увидим основной костяк команды. У нас есть Миранчуки, Головин, Захарян. Молодых талантливых игроков тоже хватает. Наша сборная победит в матче с Сербией», – сказал Тарханов.

    • Матч состоится завтра, 21 марта. Начало – в 20:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • Сербия – участник ЧМ-2022.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    ВетеR
    1710963632
    долпо..б но лизнул качественно
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1710965043
    Максимум на что может рассчитывать сб.России,это ничья,разумеется,если сербы выставят сильнейших.
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