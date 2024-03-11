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    • Итоговый состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

    Итоговый состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

    Тренерский штаб сборной России определил окончательный состав на мартовский сбор. Состоятся товарищеские матчи с Сербией (21 марта) и Парагваем (25 марта).

    Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»).

    Защитники: Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Евгений Харин («Ахмат»), Юрий Горшков («Крылья Советов»).

    Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Данил Глебов ( «Ростов»), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

    Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

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    Источник: РФС

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1710182212
    ...один Мостовой будет защищать "честь" Зенита в сборной?) Дожили)...
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    Алексей З
    1710182895
    Так из Динамо тоже один. На россиянах походу далеко не уедешь.
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    Vratarь
    1710186500
    Как и положено, сборная со всех клубов; а если ещё и сыграют толково...
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    andr45
    1710186875
    А, где же футбольные корифеи, угнетаемые Абаскалем, Соболев и Джикия? Или Карпин тоже решил их гнобить?(
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