Зырянов прокомментировал возвращение в «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о своем возвращении в клуб. Он будет советником председателя правления Александра Медведева.

«Очень трогательный момент случился в моей жизни. Я вернулся обратно в клуб, где выиграл как футболист очень много, где становился тренером. И с особыми чувствами я возвращаюсь в Петербург и «Зенит». Хочу приложить все усилия, конечно, как бы банально это ни звучало, чтобы улучшить качество работы в клубе.

Мы обговорили функционал, который у меня будет. В принципе, мне все понятно, будет интересно. Думаю, совместная работа должна принести пользу как мне, как специалисту и, надеюсь, футбольному клубу «Зенит», – сказал Зырянов.