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    Зырянов прокомментировал возвращение в «Зенит»

    Бывший игрок «Зенита» Константин Зырянов высказался о своем возвращении в клуб. Он будет советником председателя правления Александра Медведева.

    «Очень трогательный момент случился в моей жизни. Я вернулся обратно в клуб, где выиграл как футболист очень много, где становился тренером. И с особыми чувствами я возвращаюсь в Петербург и «Зенит». Хочу приложить все усилия, конечно, как бы банально это ни звучало, чтобы улучшить качество работы в клубе.

    Мы обговорили функционал, который у меня будет. В принципе, мне все понятно, будет интересно. Думаю, совместная работа должна принести пользу как мне, как специалисту и, надеюсь, футбольному клубу «Зенит», – сказал Зырянов.

    • Последним местом работы Зырянова был «Черноморец».
    • Он брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • Также Зырянов тренировал молодежку «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    07.03.2024 20:09
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    Комментарии (4)
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    WE ARE FOR PETER
    1709831670
    Удачи тебе
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    VPERDIV SPARTAK
    1709832583
    Отлично
    Ответить
    ...уефан
    1709835263
    ...неплохой игруля был!)...
    Ответить
    Скай
    1709839242
    Гавно возвращается к гавну. Падла, развалил Черноморец.
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