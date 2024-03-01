Семак оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что в зимнее трансферное окно петербургскому клубу удалось укрепить обойму команды.

– Как оцените завершившиеся сборы для вашей команды?

– Все запланированное сделали. Поэтому если можно оценивать сборы по пятибалльной системе, то делаю это на твердую четверку.

– Довольны ли вы зимней трансферной кампанией?

– По большому счету – да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс.

– Что ждете от весенней части сезона?

– Ждем возобновления чемпионата, хорошей качественной игры со стороны нашей команды.