Семак оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что в зимнее трансферное окно петербургскому клубу удалось укрепить обойму команды.
– Как оцените завершившиеся сборы для вашей команды?
– Все запланированное сделали. Поэтому если можно оценивать сборы по пятибалльной системе, то делаю это на твердую четверку.
– Довольны ли вы зимней трансферной кампанией?
– По большому счету – да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс.
– Что ждете от весенней части сезона?
– Ждем возобновления чемпионата, хорошей качественной игры со стороны нашей команды.
- Этой зимой в «Зенит» перешли нападающий Артур из «Палмейраса», полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», защитник Нино из «Флуминенсе» и полузащитник Педро из «Коринтианса».
- Также «Зенит» отдал несколько игроков в аренду. Защитник Роберт Ренан ушел в «Интернасьонал», защитник Дмитрий Чистяков и хавбек Алексей Сутормин перебрались в «Сочи», полузащитник Ду Кейрос отправился в «Гремио».
- «Зенит» занимает второе место в РПЛ после 18 туров с 36 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.