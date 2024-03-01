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    Семак оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что в зимнее трансферное окно петербургскому клубу удалось укрепить обойму команды.

    – Как оцените завершившиеся сборы для вашей команды?

    – Все запланированное сделали. Поэтому если можно оценивать сборы по пятибалльной системе, то делаю это на твердую четверку.

    – Довольны ли вы зимней трансферной кампанией?

    – По большому счету – да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс.

    – Что ждете от весенней части сезона?

    – Ждем возобновления чемпионата, хорошей качественной игры со стороны нашей команды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.03.2024 13:15
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