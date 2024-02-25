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    «Ланс» – «Монако»: прогноз на матч 23 тура Лиги 1, 25 февраля

    В воскресенье, 25 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ланс» и «Монако». Матч пройдет в Лансе, начало – в 15:00 (мск).

    «Ланс»

    Команда Франка Эза находится на 6-м месте в чемпионате, набрав 36 очков. Хозяева предстоящего матча добыли 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей 28:21.

    Последние результаты «Ланса» в Лиге 1:

    «Монако»

    «Монако» набрал 38 очков в 22 играх и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Ади Хюттера добыли 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 41:32.

    Предыдущие результаты «Монако» в Лиге 1:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 03.09.23 «Монако» – «Ланс» – 3:0;
    • 23.04.23 «Ланс» – «Монако» – 3:0;
    • 20.08.22 «Монако» – «Ланс» – 1:4;
    • 22.05.22 «Ланс» – «Монако» – 2:2;
    • 21.08.21 «Монако» – «Ланс» – 0:2.

    Прогноз на матч «Ланс» – «Монако»

    Очные противостояния этих команд зачастую получаются результативными. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 11:24
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