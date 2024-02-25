В воскресенье, 25 февраля, в 23-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ланс» и «Монако». Матч пройдет в Лансе, начало – в 15:00 (мск).

«Ланс»

Команда Франка Эза находится на 6-м месте в чемпионате, набрав 36 очков. Хозяева предстоящего матча добыли 10 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей 28:21.

Последние результаты «Ланса» в Лиге 1:

«Монако»

«Монако» набрал 38 очков в 22 играх и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Ади Хюттера добыли 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 41:32.

Предыдущие результаты «Монако» в Лиге 1:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

03.09.23 «Монако» – «Ланс» – 3:0;

23.04.23 «Ланс» – «Монако» – 3:0;

20.08.22 «Монако» – «Ланс» – 1:4;

22.05.22 «Ланс» – «Монако» – 2:2;

21.08.21 «Монако» – «Ланс» – 0:2.

Прогноз на матч «Ланс» – «Монако»

Очные противостояния этих команд зачастую получаются результативными. Наш прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.75.