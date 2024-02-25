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    • «Ланс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    «Ланс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Монако», 23 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ланс»: Самба, Медина, Дансо, Хусанов, Чавес, Фюльжени, Менди, Томассон, Абдул Самед, Франковски, Саид.

    Главный тренер: Франк Эз

    «Монако»: Кен, Якобс, Марипан, Салису, Магасса, Камара, Закария, Фофана, Балогун, Аклиуш, Минамино.

    Главный тренер: Адольф Хюттер

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Монако»

    «Ланс» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 10:03
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