Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Монако», 23 тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 15:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ланс»: Самба, Медина, Дансо, Хусанов, Чавес, Фюльжени, Менди, Томассон, Абдул Самед, Франковски, Саид.

Главный тренер: Франк Эз

«Монако»: Кен, Якобс, Марипан, Салису, Магасса, Камара, Закария, Фофана, Балогун, Аклиуш, Минамино.

Главный тренер: Адольф Хюттер

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Монако»