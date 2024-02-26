Головин поделился ожиданиями перед игрой против «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о гостевой победе своей команды над «Лансом» (3:2) в матче 23-го тура Лиги 1 и предстоящей домашней встрече с «ПСЖ» 1 марта в 24-м туре.

«Получилась очень эмоциональная, открытая игра с большим количеством голевых моментов. Так вышло, что и мы, и соперник в этом матче больше преуспели в атаке и созидании, чем в обороне.

Обычно такие матчи запоминаются и нравятся болельщикам. В каких-то моментах повезло нам, где-то удача была на стороне соперника. Тут можно вспомнить и наш незабитый пенальти. Очень хорошо, что в итоге мы смогли выиграть и набрать три очка.

Какие ожидания от игры с «ПСЖ» в следующем туре? Пока особо никаких. Будем готовиться как обычно. Тем более у нас сейчас идут такие матчи, когда соперниками являются прямые конкуренты по таблице. Не так давно была «Ницца», теперь «Ланс», в пятницу будет «ПСЖ». Интересная серия.

Две игры мы выиграли. Правда, уступили «Тулузе». Надеюсь, с парижанами сыграем удачно. Понятно, что это серезный соперник, они не просто так с приличным отрывом лидируют в чемпионате. Но мы играем дома, постараемся дать бой и порадовать болельщиков», – сказал Головин.