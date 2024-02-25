В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре Серии А встречаются «Лечче» и «Интер». Игра пройдет в Лечче, начало – в 20:00 (мск).
«Лечче»
Коллектив Роберто Д`Аверсы набрал 24 очка и находится на 13-м месте в Серии А. Хозяева одержали 5 побед, 9 раз играли вничью и 11 матчей проиграли, разница мячей 24:39.
Последние результаты «Лечче» в Серии А:
- 16.02.24 «Торино» – «Лечче» – 2:0;
- 11.02.24 «Болонья» – «Лечче» – 4:0;
- 02.02.24 «Лечче» – «Фиорентина» – 3:2.
«Интер»
«Интер» имеет в активе 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. Команда Симоне Индзаги победила в 20 матчах, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Разница мячей 59:12 – это лучшая атака и лучшая оборона Серии А.
Предыдущие результаты «Интера» в Серии А:
- 16.02.24 «Интер» – «Салернитана» – 4:0;
- 10.02.24 «Рома» – «Интер» – 2:4;
- 04.02.24 «Интер» – «Ювентус» – 1:0.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 24.12.23 «Интер» – «Лечче» – 2:0;
- 06.03.23 «Интер» – «Лечче» – 2:0;
- 14.08.22 «Лечче» – «Интер» – 1:2;
- 19.01.20 «Лечче» – «Интер» – 1:1;
- 27.08.19 «Интер» – «Лечче» – 4:0.
Прогноз на матч «Лечче» – «Интер»
«Интер» превзойдет «Лечче» по всем показателям и продолжит свой путь к чемпионству. Наш прогноз – Ф2 (-1) с коэффициентом 1.70.