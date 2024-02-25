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    «Лечче» – «Интер»: прогноз на матч 26 тура Серии А, 25 февраля

    В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре Серии А встречаются «Лечче» и «Интер». Игра пройдет в Лечче, начало – в 20:00 (мск).

    «Лечче»

    Коллектив Роберто Д`Аверсы набрал 24 очка и находится на 13-м месте в Серии А. Хозяева одержали 5 побед, 9 раз играли вничью и 11 матчей проиграли, разница мячей 24:39.

    Последние результаты «Лечче» в Серии А:

    «Интер»

    «Интер» имеет в активе 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. Команда Симоне Индзаги победила в 20 матчах, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Разница мячей 59:12 – это лучшая атака и лучшая оборона Серии А.

    Предыдущие результаты «Интера» в Серии А:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 24.12.23 «Интер» – «Лечче» – 2:0;
    • 06.03.23 «Интер» – «Лечче» – 2:0;
    • 14.08.22 «Лечче» – «Интер» – 1:2;
    • 19.01.20 «Лечче» – «Интер» – 1:1;
    • 27.08.19 «Интер» – «Лечче» – 4:0.

    Прогноз на матч «Лечче» – «Интер»

    «Интер» превзойдет «Лечче» по всем показателям и продолжит свой путь к чемпионству. Наш прогноз – Ф2 (-1) с коэффициентом 1.70.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 10:53
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