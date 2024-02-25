В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре Серии А встречаются «Лечче» и «Интер». Игра пройдет в Лечче, начало – в 20:00 (мск).

«Лечче»

Коллектив Роберто Д`Аверсы набрал 24 очка и находится на 13-м месте в Серии А. Хозяева одержали 5 побед, 9 раз играли вничью и 11 матчей проиграли, разница мячей 24:39.

Последние результаты «Лечче» в Серии А:

«Интер»

«Интер» имеет в активе 63 очка и возглавляет турнирную таблицу. Команда Симоне Индзаги победила в 20 матчах, 3 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение. Разница мячей 59:12 – это лучшая атака и лучшая оборона Серии А.

Предыдущие результаты «Интера» в Серии А:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Лечче» – «Интер»

«Интер» превзойдет «Лечче» по всем показателям и продолжит свой путь к чемпионству. Наш прогноз – Ф2 (-1) с коэффициентом 1.70.