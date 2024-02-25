Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Интера», 26 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Лечче»: Фальконе, Венути, Башкиротто, Галло, Жандре, Рафья, Алексис Бли, Рамадани, Пикколи, Альмквист, Уден.

Главный тренер: Роберто Д'Аверса

«Интер»: Зоммер, де Врей, Павар, Бастони, Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис, Арнаутович, Мартинес

Главный тренер: Симоне Индзаги

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Интер»