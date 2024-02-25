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    • «Лечче» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    «Лечче» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Интера», 26 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Лечче»: Фальконе, Венути, Башкиротто, Галло, Жандре, Рафья, Алексис Бли, Рамадани, Пикколи, Альмквист, Уден.

    Главный тренер: Роберто Д'Аверса

    «Интер»: Зоммер, де Врей, Павар, Бастони, Аугусто, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Дюмфрис, Арнаутович, Мартинес

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Интер»

    «Лечче» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 12:55
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