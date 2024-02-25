Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Кальяри» – «Наполи»: прогноз на матч 26 тура Серии А, 25 февраля

    «Кальяри» – «Наполи»: прогноз на матч 26 тура Серии А, 25 февраля

    В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Наполи». Матч пройдет в Кальяри, начало – в 17:00 (мск).

    «Кальяри»

    Команда Клаудио Раньери занимает 19-е место в таблице, набрав 19 очков. Хозяева поля добыли 4 победы, 7 раз сыграли вничью и 14 матчей проиграли, разница мячей 23:46.

    Последние результаты «Кальяри» в Серии А:

    «Наполи»

    «Наполи» с 36 очками занимает 9-е место в таблице. Команда только что пережила смену тренера – вместо Вальтера Маццарри пришел Франческо Кальцона.

    «Наполи» добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 33:28. Предыдущие результаты «Наполи» в Серии А:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 17.12.23 «Наполи» – «Кальяри» – 2:1;
    • 22.02.22 «Кальяри» – «Наполи» – 1:1;
    • 27.09.21 «Наполи» – «Кальяри» – 2:0;
    • 02.05.21 «Наполи» – «Кальяри» – 1:1;
    • 03.01.21 «Кальяри» – «Наполи» – 1:4.

    Прогноз на матч «Кальяри» – «Наполи»

    «Кальяри» в своей нынешней форме не сможет оказать достойного сопротивления неаполитанцам. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.85.

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Кальяри» – «Наполи»: 25 февраля
    «Кальяри» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 февраля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2024 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+