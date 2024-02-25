В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Наполи». Матч пройдет в Кальяри, начало – в 17:00 (мск).

«Кальяри»

Команда Клаудио Раньери занимает 19-е место в таблице, набрав 19 очков. Хозяева поля добыли 4 победы, 7 раз сыграли вничью и 14 матчей проиграли, разница мячей 23:46.

Последние результаты «Кальяри» в Серии А:

«Наполи»

«Наполи» с 36 очками занимает 9-е место в таблице. Команда только что пережила смену тренера – вместо Вальтера Маццарри пришел Франческо Кальцона.

«Наполи» добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 33:28. Предыдущие результаты «Наполи» в Серии А:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

17.12.23 «Наполи» – «Кальяри» – 2:1;

22.02.22 «Кальяри» – «Наполи» – 1:1;

27.09.21 «Наполи» – «Кальяри» – 2:0;

02.05.21 «Наполи» – «Кальяри» – 1:1;

03.01.21 «Кальяри» – «Наполи» – 1:4.

Прогноз на матч «Кальяри» – «Наполи»

«Кальяри» в своей нынешней форме не сможет оказать достойного сопротивления неаполитанцам. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.85.