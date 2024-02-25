В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Наполи». Матч пройдет в Кальяри, начало – в 17:00 (мск).
«Кальяри»
Команда Клаудио Раньери занимает 19-е место в таблице, набрав 19 очков. Хозяева поля добыли 4 победы, 7 раз сыграли вничью и 14 матчей проиграли, разница мячей 23:46.
Последние результаты «Кальяри» в Серии А:
- 18.02.24 «Удинезе» – «Кальяри» – 1:1;
- 10.02.24 «Кальяри» – «Лацио» – 1:3;
- 05.02.24 «Рома» – «Кальяри» – 4:0.
«Наполи»
«Наполи» с 36 очками занимает 9-е место в таблице. Команда только что пережила смену тренера – вместо Вальтера Маццарри пришел Франческо Кальцона.
«Наполи» добыл 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 33:28. Предыдущие результаты «Наполи» в Серии А:
- 17.02.24 «Наполи» – «Дженоа» – 1:1;
- 11.02.24 «Милан» – «Наполи» – 1:0;
- 04.02.24 «Наполи» – «Верона» – 2:1.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 17.12.23 «Наполи» – «Кальяри» – 2:1;
- 22.02.22 «Кальяри» – «Наполи» – 1:1;
- 27.09.21 «Наполи» – «Кальяри» – 2:0;
- 02.05.21 «Наполи» – «Кальяри» – 1:1;
- 03.01.21 «Кальяри» – «Наполи» – 1:4.
Прогноз на матч «Кальяри» – «Наполи»
«Кальяри» в своей нынешней форме не сможет оказать достойного сопротивления неаполитанцам. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.85.