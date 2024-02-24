В субботу, 24 февраля, в 26-м туре АПЛ встречаются «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Игра пройдет в Бирмингеме, начало – в 18:00 (мск).
«Астон Вилла»
Команда Унаи Эмери находится на 4-м месте с 49 очками. У «Астон Виллы» 15 побед, 4 ничьих и 6 поражений, разница мячей 52:33.
Последние результаты «Астон Виллы» в АПЛ:
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17.02.24 «Фулхэм» – «Астон Вилла» – 1:2;
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11.02.24 «Астон Вилла» – «МЮ» – 1:2;
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03.02.24 «Шеффилд Юнайтед» – «Астон Вилла» – 0:5.
«Ноттингем Форест»
У «Ноттингема» 24 очка в 25 играх и 16-е место в таблице. Команда Нуну Эшпириту Санту 6 раз победила, добыла 6 ничьих и потерпела 13 поражений, разница мячей 32:44. «Ноттингем» опережает зону вылета на 4 балла.
Предыдущие результаты «Ноттингема» в АПЛ:
- 17.02.24 «Ноттингем» – «Вест Хэм» – 2:0;
- 10.02.24 «Ноттингем» – «Ньюкасл» – 2:3;
- 04.02.24 «Борнмут» – «Ноттингем» – 1:1.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд:
- 05.11.23 «Ноттингем» – «Астон Вилла» – 2:0 (АПЛ);
- 08.04.23 «Астон Вилла» – «Ноттингем» – 2:0 (АПЛ);
- 11.10.22 «Ноттингем» – «Астон Вилла» – 1:1 (АПЛ);
- 14.03.19 «Ноттингем» – «Астон Вилла» – 1:3 (Чемпионшип);
- 29.11.18 «Астон Вилла» – «Ноттингем» – 5:5 (Чемпионшип).
Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ноттингем»
«Вилла» обязана побеждать и оставаться в зоне ЛЧ. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.55.