В субботу, 24 февраля, в 26-м туре АПЛ встречаются «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Игра пройдет в Бирмингеме, начало – в 18:00 (мск).

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери находится на 4-м месте с 49 очками. У «Астон Виллы» 15 побед, 4 ничьих и 6 поражений, разница мячей 52:33.

Последние результаты «Астон Виллы» в АПЛ:

«Ноттингем Форест»

У «Ноттингема» 24 очка в 25 играх и 16-е место в таблице. Команда Нуну Эшпириту Санту 6 раз победила, добыла 6 ничьих и потерпела 13 поражений, разница мячей 32:44. «Ноттингем» опережает зону вылета на 4 балла.

Предыдущие результаты «Ноттингема» в АПЛ:

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ноттингем»

«Вилла» обязана побеждать и оставаться в зоне ЛЧ. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.55.