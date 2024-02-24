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    • «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: прогноз на матч 26 тура АПЛ, 24 февраля

    «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: прогноз на матч 26 тура АПЛ, 24 февраля

    В субботу, 24 февраля, в 26-м туре АПЛ встречаются «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Игра пройдет в Бирмингеме, начало – в 18:00 (мск).

    «Астон Вилла»

    Команда Унаи Эмери находится на 4-м месте с 49 очками. У «Астон Виллы» 15 побед, 4 ничьих и 6 поражений, разница мячей 52:33.

    Последние результаты «Астон Виллы» в АПЛ:

    «Ноттингем Форест»

    У «Ноттингема» 24 очка в 25 играх и 16-е место в таблице. Команда Нуну Эшпириту Санту 6 раз победила, добыла 6 ничьих и потерпела 13 поражений, разница мячей 32:44. «Ноттингем» опережает зону вылета на 4 балла.

    Предыдущие результаты «Ноттингема» в АПЛ:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    • 05.11.23 «Ноттингем» – «Астон Вилла» – 2:0 (АПЛ);
    • 08.04.23 «Астон Вилла» – «Ноттингем» – 2:0 (АПЛ);
    • 11.10.22 «Ноттингем» – «Астон Вилла» – 1:1 (АПЛ);
    • 14.03.19 «Ноттингем» – «Астон Вилла» – 1:3 (Чемпионшип);
    • 29.11.18 «Астон Вилла» – «Ноттингем» – 5:5 (Чемпионшип).

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ноттингем»

    «Вилла» обязана побеждать и оставаться в зоне ЛЧ. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.55.

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    Источник: «Бомбардир»

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