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    • «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ноттингем Форест», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Астон Вилла»: Мартинес, Морено, Торрес, Лангле, Кэш, Рэмзи, Луис, МакГинн, Бэйли, Уоткинс, Тилеманс.

    Главный тренер: Унаи Эмери

    «Ноттингем Форест»: Селс, Тавареш, Фелипе, Мурильо, Уильямс, Даниловский, Домингес, Эланга, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Авонийи.

    Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»

    «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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