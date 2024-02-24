Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Ноттингем Форест», 26 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 февраля 2024, в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Астон Вилла»: Мартинес, Морено, Торрес, Лангле, Кэш, Рэмзи, Луис, МакГинн, Бэйли, Уоткинс, Тилеманс.

Главный тренер: Унаи Эмери

«Ноттингем Форест»: Селс, Тавареш, Фелипе, Мурильо, Уильямс, Даниловский, Домингес, Эланга, Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои, Авонийи.

Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»