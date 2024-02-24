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    • Андронов: «У Жорже в ЦСКА было такое упражнение: лечь на газон и копить солнечную энергию»

    Андронов: «У Жорже в ЦСКА было такое упражнение: лечь на газон и копить солнечную энергию»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился особыми тренировками экс-тренера ЦСКА Артура Жорже. Португалец умер на этой неделе.

    «Многие болельщики ЦСКА считают, что у него есть вклад в триумф 2005 года. Так оно и есть, несмотря на тот балаган, который был при нем в команде.

    У Жорже был курорт.Была например, тренировка: лечь на поле под солнце и семь минут накапливать его энергию. Я не шучу!

    Было 1:9 от «Кельна», с хет-триком Андрея Воронина», – вспомнил Андронов.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Сегодня, 11:02
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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1708762273
    в тарасовке вообще заряжаются через грязевые ванны. у каждого есть своё индивидуальное корыто, в котором отлёживаются по неск. раз в день.
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    bset
    1708767030
    Да ладно, какой там вклад. Газзаев после возвращения все соки на тренировке выжимал из игроков, чтобы они все 90 минут в полную силу играли.
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    Cleaner
    1708771374
    Я это упражнение летом почти каждый день выполняю!!!...)))
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