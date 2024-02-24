Андронов: «У Жорже в ЦСКА было такое упражнение: лечь на газон и копить солнечную энергию»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился особыми тренировками экс-тренера ЦСКА Артура Жорже. Португалец умер на этой неделе.

Португальский специалист возглавил ЦСКА в конце 2003 года. В сезоне-2004 под его руководством клуб выиграл Суперкубок России.

Всего при Жорже армейцы провели 20 матчей, в которых одержали 9 побед при 7 ничьих и 4 поражениях. Он был уволен из ЦСКА в июле 2004-го.

В ходе карьеры Жорже возглавлял также клубы «Витория Гимараеш», «Портимоненси», «Порту», «Расинг» (Париж), «ПСЖ», «Бенфика», «Тенерифе», «Витесс», саудовские «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», «Академика», «Кретей» и «МК Алжир», сборные Португалии, Швейцарии и Камеруна.

«Многие болельщики ЦСКА считают, что у него есть вклад в триумф 2005 года. Так оно и есть, несмотря на тот балаган, который был при нем в команде.

У Жорже был курорт.Была например, тренировка: лечь на поле под солнце и семь минут накапливать его энергию. Я не шучу!

Было 1:9 от «Кельна», с хет-триком Андрея Воронина», – вспомнил Андронов.