Смотреть прямую трансляцию матча «Карабах» против «Браги», 1/16 Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля 2024, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Карабах»: Лунeв, Матеус, Мустафазаде, Джафаркулиев, Гусейнов, Роман, Бензья, Янкович, Зубир, Андраде, Жуниньо.

Главный тренер: Курбан Курбанов

«Брага»: Матеус, Гомес, Ниакате, Оливейра, Борха, Руис, Фернандеш, Карвальо, Пицци, Моутинью, Банза.

Главный тренер: Артур Хорхе

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карабах» – «Брага»