Лига Европы. «Карабах» Лунева проиграл в меньшинстве «Браге» (2:3), но прошел дальше

«Карабах» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы уступил «Браге». Оба гола азербайджанцы забили в дополнительное время.
С 57-й минуты «Карабах» был в меньшинстве после удаления Эльвина Джафаргулиева.
По сумме двух встреч дальше прошли бакинцы, у которых в воротах весь матч отыграл россиянин Андрей Лунев.
Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч
Карабах (Азербайджан) – Брага (Португалия) – 2:3 (0:0; 0:2; 2:1)
Голы: 0:1 – Фернандеш, 70; 0:2 – Джало, 83; 1:2 – Сильва, 102; 1:3 – Банза, 115 (с пенальти); 2:3 – Ахундзаде, 120+2.
Удаления: Джафаргулиев, 57 (вторая ж.к.) – нет.
Первый матч: 4:2.