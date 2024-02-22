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    • Лига Европы. «Карабах» Лунева проиграл в меньшинстве «Браге» (2:3), но прошел дальше

    Лига Европы. «Карабах» Лунева проиграл в меньшинстве «Браге» (2:3), но прошел дальше

    «Карабах» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы уступил «Браге». Оба гола азербайджанцы забили в дополнительное время.

    С 57-й минуты «Карабах» был в меньшинстве после удаления Эльвина Джафаргулиева.

    По сумме двух встреч дальше прошли бакинцы, у которых в воротах весь матч отыграл россиянин Андрей Лунев.

    Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

    Карабах (Азербайджан) – Брага (Португалия) – 2:3 (0:0; 0:2; 2:1)

    Голы: 0:1 – Фернандеш, 70; 0:2 – Джало, 83; 1:2 – Сильва, 102; 1:3 – Банза, 115 (с пенальти); 2:3 – Ахундзаде, 120+2.

    Удаления: Джафаргулиев, 57 (вторая ж.к.) – нет.

    Первый матч: 4:2.

    Календарь Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.02.2024 23:27
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    Комментарии (7)
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    FRZZ
    1708633913
    Карабах просто молодчики, с 57 минуты играть в меньшестве, еще и овертайм и пройти 4-ю команду Португалии дорогого стоит.
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    fakeid
    1708637932
    херасе, карабых выдал. впрочем, с учётом того, какой навозный соперник у них был - не удивлён. я на эту брагу уже второй месяц зуб точу. столько ставок мне запороли, мудаки.
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    russkiisergei
    1708639632
    Лунёв очищает карму после голубых!
    Ответить
    portero
    1708669942
    Отличный результат, молодцы!!!!
    Ответить
    alefreddy
    1708673809
    выбивают европейцев
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