Лига Европы. «Карабах» Лунева проиграл в меньшинстве «Браге» (2:3), но прошел дальше

«Карабах» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы уступил «Браге». Оба гола азербайджанцы забили в дополнительное время.

С 57-й минуты «Карабах» был в меньшинстве после удаления Эльвина Джафаргулиева.

По сумме двух встреч дальше прошли бакинцы, у которых в воротах весь матч отыграл россиянин Андрей Лунев.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

Карабах (Азербайджан) – Брага (Португалия) – 2:3 (0:0; 0:2; 2:1)

Голы: 0:1 – Фернандеш, 70; 0:2 – Джало, 83; 1:2 – Сильва, 102; 1:3 – Банза, 115 (с пенальти); 2:3 – Ахундзаде, 120+2.

Удаления: Джафаргулиев, 57 (вторая ж.к.) – нет.

Первый матч: 4:2.

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