«Милан» выбирает между двумя тренерами на замену Пиоли

«Милан» изучает варианты на случай увольнения главного тренера Стефано Пиоли по окончании сезона.

58-летний специалист может остаться, если команда выиграет Лигу Европы. Сейчас же к нему есть претензии из-за невыхода в плей-офф Лиги чемпионов и неучастия в чемпионской гонке Серии А.

Если Пиоли все-таки отправят в отставку, то клуб будет выбирать между двумя тренерами: