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    «Милан» выбирает между двумя тренерами на замену Пиоли

    «Милан» изучает варианты на случай увольнения главного тренера Стефано Пиоли по окончании сезона.

    58-летний специалист может остаться, если команда выиграет Лигу Европы. Сейчас же к нему есть претензии из-за невыхода в плей-офф Лиги чемпионов и неучастия в чемпионской гонке Серии А.

    Если Пиоли все-таки отправят в отставку, то клуб будет выбирать между двумя тренерами:

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    Источник: Football Italia

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