Семак ответил на вопрос о бразильском курсе развития «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит тенеденции в подписании клубом бразильских игроков.

– Как вы относитесь к разговорам о том, что «Зенит» взял бразильский курс развития и продолжает его придерживаться?

– Я вообще не понимаю предмет разговора. Для всех существуют одни и те же условия по количеству легионеров. И не только у «Зенита» в РПЛ заявка по легионерам заполнена. Какая разница, кто из какой страны приезжает? Каждый клуб решает свои задачи, комплектуя состав.

Что касается наших бразильцев, то здесь нет никакой тенденции. Еще раз скажу, что за одного Юри Алберто мы получили троих игроков – так сложились обстоятельства. Есть экономические составляющие, которые также важны для клуба.

Думаю, что приобретение трех игроков за 50% прав – в любом случае очень выгодная сделка. Сейчас восемь бразильцев в команде, не вижу в этом никаких проблем. Будет возможность усилить состав и взять футболиста с любым другим паспортом, который будет готов играть и составлять конкуренцию – возьмем.