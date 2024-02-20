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    • Семак ответил на вопрос о бразильском курсе развития «Зенита»

    Семак ответил на вопрос о бразильском курсе развития «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит тенеденции в подписании клубом бразильских игроков.

    – Как вы относитесь к разговорам о том, что «Зенит» взял бразильский курс развития и продолжает его придерживаться?

    – Я вообще не понимаю предмет разговора. Для всех существуют одни и те же условия по количеству легионеров. И не только у «Зенита» в РПЛ заявка по легионерам заполнена. Какая разница, кто из какой страны приезжает? Каждый клуб решает свои задачи, комплектуя состав.

    Что касается наших бразильцев, то здесь нет никакой тенденции. Еще раз скажу, что за одного Юри Алберто мы получили троих игроков – так сложились обстоятельства. Есть экономические составляющие, которые также важны для клуба.

    Думаю, что приобретение трех игроков за 50% прав – в любом случае очень выгодная сделка. Сейчас восемь бразильцев в команде, не вижу в этом никаких проблем. Будет возможность усилить состав и взять футболиста с любым другим паспортом, который будет готов играть и составлять конкуренцию – возьмем.

    • Этой зимой в «Зенит» перешли 25-летний нападающий Артур из «Палмейраса», 26-летний полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», 26-летний защитник Нино из «Флуминенсе» и 17-летний полузащитник Педро из «Коринтианса».
    • Также «Зенит» отдал четырех игроков в аренду. 20-летнего защитника Роберта Ренана в «Интернасьонал», 30-летнего защитника Дмитрия Чистякова и 30-летнего хавбека Алексея Сутормина – в «Сочи», 24-летнего полузащитника Ду Кейроса – в «Гремио».
    • Петербуржцы отзаявили 25-летнего защитника Данила Кругового. Планируется, что он будет выступать во Второй лиге за «Зенит-2». Летом он станет игроком ЦСКА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (22)
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    Дубина
    1708412556
    Стыдно стране за блохастый аля-бзянит)))))
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    andrei-sarap-yandex
    1708414153
    СНЯТЬ ЛИМИТ.....у каждого свой вкус ...одинаково у всех число легионеров.....у кого зрители приходят по 30-50 тысяч а у УРАЛА например 500 человек....люди приходят смотреть хороший футбол и атакующий а не на бездарных российских игроков что их оценивают за хороших....чем платить за одног русского огромные деньги лучше купить за эту сумму 2-3 хороших легионеров с меньшей зарплатой.....
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    kionarx
    1708414569
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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    Давид59
    1708414866
    Не 8, а 8 с половиной бразильцев. Марио на половину ещё.
    Ответить
    Suvorov71
    1708414899
    Ну что там может решать Сегожа, та Лелик все рашает, ведь деньги у Лелика, что купит, то и будет, а все остальные чмошники (часть материального отдела)
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    Лицом_на_клаве
    1708415030
    Главное этот курс даёт результат. А нашим паспортистам пора у бразильцев учится играть в футбол. Лимит россиян развращает.
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    Cleaner
    1708415115
    А что Семак может с этим бразильским курсом сделать? Кого ему руководство клуба покупает, с теми он и работает.
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    WE ARE FOR PETER
    1708415733
    Верной дорогой идёт наш всеми любимый чемпион Зенит! Не то что этот шоу клуб укрыватель рецедивиста
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    NewLife
    1708417288
    Я много раз говорил и повторю - долой лимиты, это от безделья придумывают псевдо патриотичные чиновники. Главное это качество игры для удовольствия болельщиков, и плевать, кто из какой страны. Футбол с огромными деньжищами давно уже стал шоу для зрителей.
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    гнида тарасовская
    1708436915
    Позор дубинасту ! Ой позор !
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