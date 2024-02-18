В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре Серии А сойдутся «Эмполи» и «Фиорентина». Соперники сыграют в Эмполи, начало – в 17:00 (мск).

«Эмполи»

Подопечные Паоло Дзанетти располагаются на 16-м месте в таблице, лишь на 2 очка опережая зону вылета. «Эмполи» добыл 5 побед, потерпел 13 поражений и 6 раз сыграл вничью. Разница мячей – 18:37 (худшее нападение лиги).

Предыдущие результаты «Эмполи» в Серии А:

«Фиорентина»

У команды Винченцо Итальяно 11 побед, 4 ничьи, 9 поражений и 8-я позиция в таблице. В активе 37 очков – отставание от зоны ЛЧ составляет 5 пунктов. Соотношение мячей – 36:28.

Последние результаты «Фиорентины» в Серии А:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Эмполи» – «Фиорентина»

«Эмполи» регулярно создает проблемы «Фиорентине». Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.75.