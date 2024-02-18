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    • «Эмполи» – «Фиорентина»: прогноз на матч 25 тура Серии А, 18 февраля

    «Эмполи» – «Фиорентина»: прогноз на матч 25 тура Серии А, 18 февраля

    В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре Серии А сойдутся «Эмполи» и «Фиорентина». Соперники сыграют в Эмполи, начало – в 17:00 (мск).

    «Эмполи»

    Подопечные Паоло Дзанетти располагаются на 16-м месте в таблице, лишь на 2 очка опережая зону вылета. «Эмполи» добыл 5 побед, потерпел 13 поражений и 6 раз сыграл вничью. Разница мячей – 18:37 (худшее нападение лиги).

    Предыдущие результаты «Эмполи» в Серии А:

    «Фиорентина»

    У команды Винченцо Итальяно 11 побед, 4 ничьи, 9 поражений и 8-я позиция в таблице. В активе 37 очков – отставание от зоны ЛЧ составляет 5 пунктов. Соотношение мячей – 36:28.

    Последние результаты «Фиорентины» в Серии А:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 24.10.23 «Фиорентина» – «Эмполи» – 0:2;
    • 19.02.23 «Фиорентина» – «Эмполи» – 1:1;
    • 22.08.22 «Эмполи» – «Фиорентина» – 0:0;
    • 03.04.22 «Фиорентина» – «Эмполи» – 1:0;
    • 27.11.21 «Эмполи» – «Фиорентина» – 2:1.

    Прогноз на матч «Эмполи» – «Фиорентина»

    «Эмполи» регулярно создает проблемы «Фиорентине». Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 11:38
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