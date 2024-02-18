В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре Серии А сойдутся «Эмполи» и «Фиорентина». Соперники сыграют в Эмполи, начало – в 17:00 (мск).
«Эмполи»
Подопечные Паоло Дзанетти располагаются на 16-м месте в таблице, лишь на 2 очка опережая зону вылета. «Эмполи» добыл 5 побед, потерпел 13 поражений и 6 раз сыграл вничью. Разница мячей – 18:37 (худшее нападение лиги).
Предыдущие результаты «Эмполи» в Серии А:
- 09.02.24 «Салернитана» – «Эмполи» – 1:3;
- 03.02.24 «Эмполи» – «Дженоа» – 0:0;
- 27.01.24 «Ювентус» – «Эмполи» – 1:1.
«Фиорентина»
У команды Винченцо Итальяно 11 побед, 4 ничьи, 9 поражений и 8-я позиция в таблице. В активе 37 очков – отставание от зоны ЛЧ составляет 5 пунктов. Соотношение мячей – 36:28.
Последние результаты «Фиорентины» в Серии А:
- 14.02.24 «Болонья» – «Фиорентина» – 2:0;
- 11.02.24 «Фиорентина» – «Фрозиноне» – 5:1;
- 02.02.24 «Лечче» – «Фиорентина» – 3:2.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 24.10.23 «Фиорентина» – «Эмполи» – 0:2;
- 19.02.23 «Фиорентина» – «Эмполи» – 1:1;
- 22.08.22 «Эмполи» – «Фиорентина» – 0:0;
- 03.04.22 «Фиорентина» – «Эмполи» – 1:0;
- 27.11.21 «Эмполи» – «Фиорентина» – 2:1.
Прогноз на матч «Эмполи» – «Фиорентина»
«Эмполи» регулярно создает проблемы «Фиорентине». Наш прогноз – 1Х с коэффициентом 1.75.