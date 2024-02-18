Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Фиорентины», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Эмполи»: Каприле, Берешиньски, Луперто, Исмайли, Кэкачей, Журковски, Камбьяги, Мале, Грасси, Гьяси, Черри.
Главный тренер: Давиде Никола
«Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Раньери, Миленкович, Кайоде, МакАртур, Гонсалес, Мандрагора, Иконе, Бонавентура, Белотти.
Главный тренер: Винченцо Итальяно
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».