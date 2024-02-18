Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Фиорентины», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Эмполи»: Каприле, Берешиньски, Луперто, Исмайли, Кэкачей, Журковски, Камбьяги, Мале, Грасси, Гьяси, Черри.

Главный тренер: Давиде Никола

«Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Раньери, Миленкович, Кайоде, МакАртур, Гонсалес, Мандрагора, Иконе, Бонавентура, Белотти.

Главный тренер: Винченцо Итальяно

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи» – «Фиорентина»