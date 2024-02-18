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    • «Эмполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Эмполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эмполи» против «Фиорентины», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 17:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Эмполи»: Каприле, Берешиньски, Луперто, Исмайли, Кэкачей, Журковски, Камбьяги, Мале, Грасси, Гьяси, Черри.

    Главный тренер: Давиде Никола

    «Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Раньери, Миленкович, Кайоде, МакАртур, Гонсалес, Мандрагора, Иконе, Бонавентура, Белотти.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эмполи»«Фиорентина»

    «Эмполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 10:44
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