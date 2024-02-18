В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре Серии А встречаются «Лацио» и «Болонья». Игра пройдет в Риме, начало – в 14:30 (мск).

«Лацио»

«Лацио» с 37 очками идет на 7-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. Коллектив Маурицио Сарри выиграл 11 раз, потерпел 8 поражений и 4 раза сыграл вничью. Разница мячей – 28:24.

Последние результаты «Лацио» в Серии А:

«Болонья»

Команда Тиагу Мотты находится на 5-м месте с 42 очками – столько же у «Аталанты», которая расположилась в зоне ЛЧ строкой выше. У «Болоньи» 11 побед, 9 ничьих и 4 поражения, разница мячей 35:22.

Предыдущие результаты «Болоньи» в Серии А:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Лацио» – «Болонья»

«Лацио» после тяжелого матча ЛЧ постарается сыграть на минималках, а «Болонья» в гостях забивает не особо много. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.53.