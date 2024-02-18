В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре Серии А встречаются «Лацио» и «Болонья». Игра пройдет в Риме, начало – в 14:30 (мск).
«Лацио»
«Лацио» с 37 очками идет на 7-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. Коллектив Маурицио Сарри выиграл 11 раз, потерпел 8 поражений и 4 раза сыграл вничью. Разница мячей – 28:24.
Последние результаты «Лацио» в Серии А:
- 10.02.24 «Кальяри» – «Лацио» – 1:3;
- 04.02.24 «Аталанта» – «Лацио» – 3:1;
- 28.01.24 «Лацио» – «Наполи» – 0:0.
«Болонья»
Команда Тиагу Мотты находится на 5-м месте с 42 очками – столько же у «Аталанты», которая расположилась в зоне ЛЧ строкой выше. У «Болоньи» 11 побед, 9 ничьих и 4 поражения, разница мячей 35:22.
Предыдущие результаты «Болоньи» в Серии А:
- 14.02.24 «Болонья» – «Фиорентина» – 2:0;
- 11.02.24 «Болонья» – «Лечче» – 4:0;
- 03.02.24 «Болонья» – «Сассуоло» – 4:2.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 04.11.23 «Болонья» – «Лацио» – 1:0;
- 12.03.23 «Болонья» – «Лацио» – 0:0;
- 15.08.22 «Лацио» – «Болонья» – 2:1;
- 12.02.22 «Лацио» – «Болонья» – 3:0;
- 03.10.21 «Болонья» – «Лацио» – 3:0.
Прогноз на матч «Лацио» – «Болонья»
«Лацио» после тяжелого матча ЛЧ постарается сыграть на минималках, а «Болонья» в гостях забивает не особо много. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.53.