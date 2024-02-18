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    • «Лацио» – «Болонья»: прогноз на матч 25 тура Серии А, 18 февраля

    «Лацио» – «Болонья»: прогноз на матч 25 тура Серии А, 18 февраля

    В воскресенье, 18 февраля, в 25-м туре Серии А встречаются «Лацио» и «Болонья». Игра пройдет в Риме, начало – в 14:30 (мск).

    «Лацио»

    «Лацио» с 37 очками идет на 7-м месте, отставая от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. Коллектив Маурицио Сарри выиграл 11 раз, потерпел 8 поражений и 4 раза сыграл вничью. Разница мячей – 28:24.

    Последние результаты «Лацио» в Серии А:

    «Болонья»

    Команда Тиагу Мотты находится на 5-м месте с 42 очками – столько же у «Аталанты», которая расположилась в зоне ЛЧ строкой выше. У «Болоньи» 11 побед, 9 ничьих и 4 поражения, разница мячей 35:22.

    Предыдущие результаты «Болоньи» в Серии А:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 04.11.23 «Болонья» – «Лацио» – 1:0;
    • 12.03.23 «Болонья» – «Лацио» – 0:0;
    • 15.08.22 «Лацио» – «Болонья» – 2:1;
    • 12.02.22 «Лацио» – «Болонья» – 3:0;
    • 03.10.21 «Болонья» – «Лацио» – 3:0.

    Прогноз на матч «Лацио» – «Болонья»

    «Лацио» после тяжелого матча ЛЧ постарается сыграть на минималках, а «Болонья» в гостях забивает не особо много. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.53.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 11:33
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