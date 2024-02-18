Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Болоньи», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 14:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Лацио»: Проведель, Лаццари, Гила, Патрик, Марушич, Гендузи, Катальди, Альберто, Иммобиле, Андерсон, Исаксен.
Главный тренер: Маурицио Сарри
«Болонья»: Равалья, Кристиансен, Беукема, Лукуми, Пош, Салемакерс, Фергюсон, Морозюк, Эбишер, Орсолини, Зиркзее.
Главный тренер: Тиаго Мотта
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».