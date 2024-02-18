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    • «Лацио» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    «Лацио» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Болоньи», 25 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 февраля 2024, в 14:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Лацио»: Проведель, Лаццари, Гила, Патрик, Марушич, Гендузи, Катальди, Альберто, Иммобиле, Андерсон, Исаксен.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    «Болонья»: Равалья, Кристиансен, Беукема, Лукуми, Пош, Салемакерс, Фергюсон, Морозюк, Эбишер, Орсолини, Зиркзее.

    Главный тренер: Тиаго Мотта

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Болонья»

    «Лацио» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 10:28
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