В среду, 14 февраля, «Болонья» и «Фиорентина» проведут перенесенный матч 21-го тура Серии А. Встреча пройдет в Болонье, начало – в 21:00 (мск).

«Болонья»

Команда Тиагу Мотты после 23 туров набрала 39 очков и занимает 5-е место. У «Болоньи» 10 побед, 9 ничьих и 4 поражения при разнице мячей 33:22.

Последние результаты «Болоньи» в Серии А:

«Фиорентина»

Команда из Флоренции отстает от своего соперника на 2 очка, занимая 7-ю строчку. Команда Винченцо Итальяно 11 раз победила, 8 проиграла и 4 раза сыграла вничью, забив 36 и пропустив 26 мячей.

Предыдущие результаты «Фиорентины» в Серии А:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Болонья» – «Фиорентина»

Силы команд приблизительно равны, поэтому предполагаем обмен голами, как это часто бывает в очных противостояниях. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.95.