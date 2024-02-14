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    • «Болонья» – «Фиорентина»: прогноз на матч 21 тура Серии А, 14 февраля

    «Болонья» – «Фиорентина»: прогноз на матч 21 тура Серии А, 14 февраля

    В среду, 14 февраля, «Болонья» и «Фиорентина» проведут перенесенный матч 21-го тура Серии А. Встреча пройдет в Болонье, начало – в 21:00 (мск).

    «Болонья»

    Команда Тиагу Мотты после 23 туров набрала 39 очков и занимает 5-е место. У «Болоньи» 10 побед, 9 ничьих и 4 поражения при разнице мячей 33:22.

    Последние результаты «Болоньи» в Серии А:

    • 11.02.24 «Болонья» – «Лечче» – 4:0;
    • 03.02.24 «Болонья» – «Сассуоло» – 4:2;
    • 27.01.24 «Милан» – «Болонья» – 2:2.

    «Фиорентина»

    Команда из Флоренции отстает от своего соперника на 2 очка, занимая 7-ю строчку. Команда Винченцо Итальяно 11 раз победила, 8 проиграла и 4 раза сыграла вничью, забив 36 и пропустив 26 мячей.

    Предыдущие результаты «Фиорентины» в Серии А:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 12.11.23 «Фиорентина» – «Болонья» – 2:1;
    • 06.02.23 «Фиорентина» – «Болонья» – 1:2;
    • 11.09.22 «Болонья» – «Фиорентина» – 2:1;
    • 13.03.22 «Фиорентина» – «Болонья» – 1:0;
    • 05.12.21 «Болонья» – «Фиорентина» – 2:3.

    Прогноз на матч «Болонья» – «Фиорентина»

    Силы команд приблизительно равны, поэтому предполагаем обмен голами, как это часто бывает в очных противостояниях. Наш прогноз – обе забьют с коэффициентом 1.95.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2024 09:14
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