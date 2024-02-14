Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Фиорентины», 21 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля 2024, в 21:00 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Болонья»: Скорупски, Кристиансен, Калафьори, Беукема, Пош, Фергюсон, Фройлер, Эбишер, Фаббиан, Урбански, Зиркзее.
Главный тренер: Тиаго Мотта
«Фиорентина»: Террачиано, Бираги, Лукас, Раньери, Фараони, Лопес, Дункан, Бонавентура, Соттиль, Нзола, Белтран.
Главный тренер: Винченцо Итальяно
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».