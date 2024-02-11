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    • «Хетафе» – «Сельта»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 11 февраля

    «Хетафе» – «Сельта»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 11 февраля

    В воскресенье, 11 февраля, «Хетафе» на своем поле сыграет с «Сельтой» в матче 24 тура чемпионата Испании. Игра начнется в 16:00 по мск.

    «Хетафе»

    «Хетафе» набрал 30 очков и идет на 10 месте. Команда выиграла 7 матчей, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. В активе «Хетафе» 29 забитых и 31 пропущенный гол – разница мячей -2. Последние 5 матчей:

    «Сельта»

    «Сельта» набрала 20 очков и идет на 16 месте. Команда выиграла 4 матча, 8 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. В активе «Сельты» 24 забитых и 32 пропущенных гола – разница мячей -8. Последние 5 матчей:

    Прогноз на матч «Хетафе» – «Сельта»

    Последние 5 очных встреч:

    • 08.10.23 «Сельта» – «Хетафе» 2:2;
    • 03.05.23 «Хетафе» – «Сельта» 1:0;
    • 24.10.22 «Сельта» – «Хетафе» 1:1;
    • 20.04.22 «Сельта» – «Хетафе» 0:2;
    • 25.10.21 «Хетафе» – «Сельта» 0:3.

    В предстоящей встрече сыграют середняк и один из аутсайдеров национального первенства. Впрочем, голов будет забито немного, оба коллектива не показывают результативную игру. Предположим, что «Хетафе» возьмет 3 очка в предстоящем поединке. Наш прогноз – победа «Хетафе» (2.35), ТМ 2.5 (1.58).

    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 11:13
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