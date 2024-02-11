В воскресенье, 11 февраля, «Хетафе» на своем поле сыграет с «Сельтой» в матче 24 тура чемпионата Испании. Игра начнется в 16:00 по мск.

«Хетафе»

«Хетафе» набрал 30 очков и идет на 10 месте. Команда выиграла 7 матчей, 9 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений. В активе «Хетафе» 29 забитых и 31 пропущенный гол – разница мячей -2. Последние 5 матчей:

«Сельта»

«Сельта» набрала 20 очков и идет на 16 месте. Команда выиграла 4 матча, 8 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений. В активе «Сельты» 24 забитых и 32 пропущенных гола – разница мячей -8. Последние 5 матчей:

Прогноз на матч «Хетафе» – «Сельта»

Последние 5 очных встреч:

08.10.23 «Сельта» – «Хетафе» 2:2;

03.05.23 «Хетафе» – «Сельта» 1:0;

24.10.22 «Сельта» – «Хетафе» 1:1;

20.04.22 «Сельта» – «Хетафе» 0:2;

25.10.21 «Хетафе» – «Сельта» 0:3.

В предстоящей встрече сыграют середняк и один из аутсайдеров национального первенства. Впрочем, голов будет забито немного, оба коллектива не показывают результативную игру. Предположим, что «Хетафе» возьмет 3 очка в предстоящем поединке. Наш прогноз – победа «Хетафе» (2.35), ТМ 2.5 (1.58).