В воскресенье, 11 февраля, в 24-м туре Серии А померяются силами «Дженоа» и «Аталанта». Команды сыграют в Генуе, начало – в 20:00 (мск).

«Дженоа»

«Дженоа» набрал в 23 играх 29 очков и занимает 11-е место. У команды Альберто Джилардино 7 побед, 8 ничьих и 8 поражений, разница мячей 24:26.

Последние результаты «Дженоа» в Серии А:

«Аталанта»

Бергамаски идут на 4-м месте – в зоне Лиги чемпионов, набрав после 22 туров 39 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали 12 побед, 7 матчей проиграли и 3 раза сыграли вничью. Разница мячей – 40:22.

Предыдущие результаты «Аталанты» в Серии А:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

23.10.23 «Аталанта» – «Дженоа» – 2:0;

14.03.22 «Аталанта» – «Дженоа» – 0:0;

22.12.21 «Дженоа» – «Аталанта» – 0:0;

15.05.21 «Дженоа» – «Аталанта» – 3:4;

18.01.21 «Аталанта» – «Дженоа» – 0:0.

Прогноз на матч «Дженоа» – «Аталанта»

Обе команды набрали хорошую форму и достаточно надежны в защите. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.