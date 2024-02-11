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    • «Дженоа» – «Аталанта»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 11 февраля

    «Дженоа» – «Аталанта»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 11 февраля

    В воскресенье, 11 февраля, в 24-м туре Серии А померяются силами «Дженоа» и «Аталанта». Команды сыграют в Генуе, начало – в 20:00 (мск).

    «Дженоа»

    «Дженоа» набрал в 23 играх 29 очков и занимает 11-е место. У команды Альберто Джилардино 7 побед, 8 ничьих и 8 поражений, разница мячей 24:26.

    Последние результаты «Дженоа» в Серии А:

    «Аталанта»

    Бергамаски идут на 4-м месте – в зоне Лиги чемпионов, набрав после 22 туров 39 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали 12 побед, 7 матчей проиграли и 3 раза сыграли вничью. Разница мячей – 40:22.

    Предыдущие результаты «Аталанты» в Серии А:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 23.10.23 «Аталанта» – «Дженоа» – 2:0;
    • 14.03.22 «Аталанта» – «Дженоа» – 0:0;
    • 22.12.21 «Дженоа» – «Аталанта» – 0:0;
    • 15.05.21 «Дженоа» – «Аталанта» – 3:4;
    • 18.01.21 «Аталанта» – «Дженоа» – 0:0.

    Прогноз на матч «Дженоа» – «Аталанта»

    Обе команды набрали хорошую форму и достаточно надежны в защите. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 10:47
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