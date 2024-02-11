В воскресенье, 11 февраля, в 24-м туре Серии А померяются силами «Дженоа» и «Аталанта». Команды сыграют в Генуе, начало – в 20:00 (мск).
«Дженоа»
«Дженоа» набрал в 23 играх 29 очков и занимает 11-е место. У команды Альберто Джилардино 7 побед, 8 ничьих и 8 поражений, разница мячей 24:26.
Последние результаты «Дженоа» в Серии А:
- 03.02.24 «Эмполи» – «Дженоа» – 0:0;
- 28.01.24 «Дженоа» – «Лечче» – 2:1;
- 21.01.24 «Салернитана» – «Дженоа» – 1:2.
«Аталанта»
Бергамаски идут на 4-м месте – в зоне Лиги чемпионов, набрав после 22 туров 39 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали 12 побед, 7 матчей проиграли и 3 раза сыграли вничью. Разница мячей – 40:22.
Предыдущие результаты «Аталанты» в Серии А:
- 04.02.24 «Аталанта» – «Лацио» – 3:1;
- 27.01.24 «Аталанта» – «Удинезе» – 2:0;
- 15.01.24 «Аталанта» – «Фрозиноне» – 5:0.
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 23.10.23 «Аталанта» – «Дженоа» – 2:0;
- 14.03.22 «Аталанта» – «Дженоа» – 0:0;
- 22.12.21 «Дженоа» – «Аталанта» – 0:0;
- 15.05.21 «Дженоа» – «Аталанта» – 3:4;
- 18.01.21 «Аталанта» – «Дженоа» – 0:0.
Прогноз на матч «Дженоа» – «Аталанта»
Обе команды набрали хорошую форму и достаточно надежны в защите. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.