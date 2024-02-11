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    • «Дженоа» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    «Дженоа» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Аталанты», 24 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Дженоа»: Мартинес, Бани, Дрэгушин, Васкес, Сабелли, Бадель, Малиновский, Френдруп, Спенс, Ретеги, Гюдмюндссон.

    Главный тренер: Альберто Джилардино

    «Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Колашинац, Джимсити, Руджери, де Рон, Пашалич, Дзаппакоста, Хольм, Миранчук, Кетеларе.

    Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Аталанта»

    «Дженоа» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.02.2024 13:00
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