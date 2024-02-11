Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Аталанты», 24 тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 февраля 2024, в 20:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Дженоа»: Мартинес, Бани, Дрэгушин, Васкес, Сабелли, Бадель, Малиновский, Френдруп, Спенс, Ретеги, Гюдмюндссон.

Главный тренер: Альберто Джилардино

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Колашинац, Джимсити, Руджери, де Рон, Пашалич, Дзаппакоста, Хольм, Миранчук, Кетеларе.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Аталанта»