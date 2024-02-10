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    • «Болонья» – «Лечче»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 11 февраля

    «Болонья» – «Лечче»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 11 февраля

    В воскресенье, 11 февраля, в 24-м туре Серии А «Болонья» сразится с «Лечче». Игра пройдет в Болонье, начало – в 17:00 (мск).

    «Болонья»

    Показатели хозяев поля перед этой игрой таковы: 9 побед, 9 ничьих, 4 поражения, разница мячей 29:22 и 36 очков. Команда Тиагу Мотты набрала 36 очков и занимает 6-е еврокубковое место.

    Последние результаты «Болоньи» в Серии А:

    «Лечче»

    «Лечче» выдал ужасную серию из 7 матчей, в которых набрал 1 очко, но в прошлом туре наконец выиграл – у «Фиорентины» (3:2). Команда Роберто Д`Аверсы имеет 5 побед, 9 ничьих и 9 поражений, которые дают 24 очка и 13-е место. Разница мячей – 24:39.

    Предыдущие результаты «Лечче» в Серии А:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 03.12.23 «Лечче» – «Болонья» – 1:1;
    • 05.06.23 «Лечче» – «Болонья» – 2:3;
    • 23.10.22 «Болонья» – «Лечче» – 2:0;
    • 27.07.20 «Болонья» – «Лечче» – 3:2;
    • 22.12.19 «Лечче» – «Болонья» – 2:3.

    Прогноз на матч «Болонья» – «Лечче»

    «Болонья» продолжает борьбу за зону ЛЧ и обязана обыгрывать дома «Лечче». Наш прогноз – П1 с коэффициентом 1.70.

    Источник: «Бомбардир»

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    10.02.2024 11:47
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